अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस से करीब 2 किलोमीटर दूर गोलीबारी की घटना हुई है। पुलिस के मुताबिक, गुरुवार तड़के शहर के लॉगन सर्कल इलाके में हुई फायरिंग में कम से कम चार लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के कई इलाकों में कार्रवाई शुरू कर दी। साथ ही, आसपास की सड़कों को भी बंद कर दिया गया।

पुलिस अधिकारी नाथन क्लार्क ने बताया कि फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि गोलीबारी ठीक किस जगह हुई और इसके पीछे क्या वजह थी। पुलिस ने लोगों से 15वीं स्ट्रीट के 1500 ब्लॉक के आसपास जाने से बचने की अपील की है।

घटना के बाद पुलिस ने मौके के आसपास के बड़े इलाके की घेराबंदी कर दी। जांच में मदद के लिए अमेरिकी अल्कोहल, तंबाकू, आग्नेयास्त्र और विस्फोटक ब्यूरो (ATF) के एजेंट भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं।

गौरतलब है कि अगस्त 2025 में इसी लॉगन सर्कल इलाके में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) के एक पूर्व सदस्य पर किशोरों के एक समूह ने हमला किया था। इसके कुछ दिनों बाद ट्रंप ने शहर में अपराध कम करने के लिए नेशनल गार्ड के सैकड़ों जवानों की तैनाती की थी। यह तैनाती अब भी जारी है।

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ईरान के साथ चल रहे जंग खत्म करने के विकल्पों पर विचार कर रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इजरायल के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार संपर्क में हैं और वे उनसे ईरान पर फिर से हमला करने का आग्रह कर रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।