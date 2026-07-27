अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से तैयार की गई कई तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में अमेरिकी सेना को एक ईरानी तेल टैंकर पर कब्जा करते दिखाया गया है। इसके अलावा, ईरान के सबसे बड़े तेल निर्यात केंद्रों में से एक खार्ग आइलैंड ऑयल टर्मिनल पर हवाई हमले की भी तस्वीरें हैं।

शेयर की गई तस्वीरों में एक फोटो में ट्रंप अमेरिकी झंडे के साथ एक तेल टैंकर पर खड़े नजर आ रहे हैं जबकि दूसरी तस्वीर में लड़ाकू विमान खार्ग ऑयल टर्मिनल पर बमबारी करते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने इन पोस्ट के जरिए अमेरिका को ‘Guardians of World’ (दुनिया के रक्षक) बताया है।

यह पोस्ट ऐसे समय सामने आई हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच समुद्री गतिविधियों और सैन्य अभियानों को लेकर तनाव लगातार बना हुआ है। खार्ग आइलैंड ईरान के तेल निर्यात का प्रमुख केंद्र माना जाता है, इसलिए इस ठिकाने पर हमले का चित्रण क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंकाओं को और मजबूत करता है।

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ईरानी टैकर पर कब्जे की AI तस्वीर

रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप इससे पहले भी इस संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर अमेरिकी कार्रवाई को दिखाने वाली एआई तस्वीरें साझा कर चुके हैं।

क्या संकेत देते हैं ट्रंप के पोस्ट?

विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की हालिया पोस्ट ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य दबाव जारी रहने का संकेत देती हैं। इन तस्वीरों से यह मैसेज भी जाता है कि अमेरिका निकट भविष्य में अपने सैन्य अभियान रोकने के मूड में नहीं है।

अब नजर व्हाइट हाउस और अमेरिकी विदेश विभाग के आधिकारिक बयानों पर रहेगी। अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई रोकने या तनाव कम करने का कोई संकेत देता है तो क्षेत्रीय हालात और वैश्विक बाजारों पर इसका असर पड़ सकता है।

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खार्ग ऑयल केंद्र पर हमले की AI तस्वीर

इसके अलावा, होर्मुज जलमार्ग में होने वाली गतिविधियां और पाकिस्तान जैसे देशों की मध्यस्थता की कोशिशें भी यह तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव कम होगा या टकराव और बढ़ेगा।

रूस-यूक्रेन युद्ध में फिर कमर्शियल जहाज पर हमला

यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने रविवार को कहा कि चार भारतीय नागरिकों को ले जा रहे एक व्यापारिक जहाज पर यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर हमला हुआ। चालक दल के दो सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जबकि बाकी दो के बारे में जानकारी का अभी इंतजार है। यह घटना शनिवार को हुई।