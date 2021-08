नार्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की एक तस्वीर सामने आई है। जिसमें उनके सिर के पीछे एक बैंडेज लगा हुआ दिख रहा है और साथ ही एक काला धब्बा भी दिखाई दे रहा है। सिर के पीछे बैंडेज लगी तस्वीर सामने आने के बाद तानाशाह किम जोंग उन के स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि नार्थ कोरिया के तानाशाह की सेहत कुछ दिनों से ठीक नहीं हैं।

दरअसल एनके न्यूज साइट और चोसुन इल्बो अखबार के अनुसार 24 से 27 जुलाई के बीच कोरियाई आर्मी के एक कार्यक्रम में तानाशाह किम जोंग उन नजर आए थे। इस दौरान उनके सिर के पिछले भाग में एक बैंडेज और काला धब्बा नजर आ रहा था। हालांकि बाद में नार्थ कोरिया के सरकारी मीडिया विभाग की तरफ से कुछ तस्वीरें जारी की गई थी जिसमें बैंडेज नहीं दिखाई दे रहा था और उसकी जगह एक हरा दाग दिखाई दे रहा था।

एनके न्यूज साइट की रिपोर्ट के अनुसार किम जोंग उन के सिर के पिछले हिस्से में गहरे रंग के धब्बे या चोट जैसे निशान थे जो बाद के कुछ फोटो में एक बैंडेज से ढके हुए थे। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 29 जून को हुई पोलित ब्यूरो की बैठक और 11 जुलाई को एक संगीत कार्यक्रम में भी किम जोंग उन के सिर के पिछले हिस्से में इस तरह का कोई निशान नहीं देखा गया था।

Mysterious spot and bandage appear on back of Kim Jong Un’s head https://t.co/IaRCEzzyTR pic.twitter.com/jd2Ppz7jdX

— Chad O’Carroll (@chadocl) August 2, 2021