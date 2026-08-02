ग्रीस की राजधानी एथेंस के पोर्टो जर्मेनो इलाके में जंगल की आग बुझाते समय दो फायरफाइटर हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए हैं। हादसे के दौरान हेलीकॉप्टर में दो-दो लोगों का क्रू सवार था।

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह हादसा अत्तिका के साथा (Psatha) इलाके में हुआ। अधिकारियों की ओर से दोनों हेलीकॉप्टरों के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई।

फायर डिपार्टमेंट ने किराए पर लिए थे हेलीकॉप्टर

ग्रीक फायर डिपार्टमेंट के अनुसार, फायर डिपार्टमेंट ने ये हेलीकॉप्टर लीज पर लिए थे और दोनों ने एलेफसिना मिलिट्री एयरपोर्ट से उड़ान भरा था। अधिकारियों ने अभी तक क्रू के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। साथ ही इनकी तलाश के लिए एक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।

इस घटना तब हुई जब यूरोप में भीषण आग तेजी से फैल रही है और तेज हवाओं के कारण आग की लपटें राजधानी एथेंस में घुस आईं। इस कारण लोगों को भी उस इलाके से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। प्रशासन ने हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया है। यह आग ग्रीस के कई इलाकों में तेजी से फैल रही है, इसमें पर्यटकों के घूमने की जगहें भी शामिल हैं।

ग्रीस में लगी हुई है भीषण आग

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रीस के क्रीट द्वीप पर जंगल की आग के कारण भारी उथल-पुथल मची हुई है। इस आग ने हजारों हेक्टेयर जमीन को जलाकर राख कर दिया है और 8,000 से अधिक लोगों को कुछ समय के लिए वहाँ से हटना पड़ा है।

प्रधानमंत्री ने लिखा पोस्ट

ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने रविवार को कहा कि देश बेहद खराब मौसम का सामना कर रहा है और चेतावनी दी कि जंगल की आग के बीच आने वाले दिन बेहद मुश्किल होंगे।

ग्रीस के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा, “ऐसे पल भी आते हैं जब प्रकृति और मौसम की घटनाओं की तीव्रता किसी भी इंसानी योजना और ऑपरेशनल क्षमता से कहीं ज्यादा हो जाती है।”

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अमेरिका के जॉर्जिया स्थित अटलांटा में भारतीय मूल के एक युवक की शादी के कुछ ही घंटे बाद हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। अटलांटा न्यूज फर्स्ट के मुताबिक, युवक का नाम डेव फिजी था और उसकी शादी शुक्रवार की रात हुई थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें