पाकिस्तान:सरकारी वेबसाइट हैक, हैकर्स ने दी 15 अगस्त की शुभकामनाएं, बजने लगा भारत का राष्ट्रगान

पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक वेबसाइट को गुरुवार 3 अगस्त को कुछ गुमनाम हैकर्स ने हैक कर लिया। हैकर्स ने पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर तिरंगा झंडा फहरा दिया और वहां पर भारत का राष्ट्रगान लिख दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस घटना के बाद पाकिस्तान के सूचना तकनीक विभाग में हलचल मच गई। हालांकि आईटी इंजीनियरों ने इस टेक्निकल गड़बड़ी को सुलझा लिया। और चंद घंटों में वेबसाइट को रिस्टोर कर दिया गया। बता दें कि पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक वेबसाइट का नाम pakistan.gov.pk है। भारत में ट्वीटर पर कई लोगों ने इस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट शेयर किया। भारत में लोगों ने कहा कि जब इस वेबसाइट को खोला जा रहा था तो इसमें भारत के स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं के साथ पेज खुल रहा था और बैकग्राउंड में भारत का राष्ट्रगान जन गन मन बज रहा था। बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच सायबर वार भी चलता रहता है, इस दौरान दोनों देश के हैकर्स एक दूसरे सरकारी वेबसाइट को हैक भी करते रहते हैं।

India vs Bangladesh T20 Final Live Cricket Streaming, Ind vs Ban T20 LIVE क्रिकेट स्कोर: यहां देखें भारत-बांग्लादेश टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट, BAN- 90/4

Pakistan government website hacked; #hackers post #Indian national anthem and Independence Day greetings on it.

— Press Trust of India (@PTI_News) August 3, 2017