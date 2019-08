Google पर Bhikhari सर्च पर इमरान खान के फोटो से कुछ समय पहले Best Toilet Paper in the World सर्च पर पाकिस्तानी झंडा खुल कर आने लगा था। (फाइल फोटो)

Google shows Pakistani PM Imran Khan Picture on searching ‘Bhikhari’ News & Full Details in Hindi: अमेरिकी इंटरनेट सर्च इंजन Google पर Bhikhari शब्द सर्च करने पर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की तस्वीर दिखने के मामले पर आजकल सोशल मीडिया पर जमकर मौज ली जा रही है। लोग तरह तरह से इमरान खान का मजाक उड़ा रहे हैं। हालांकि, पाकिस्तान के साथ जुड़ा यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले, गूगल पर best toilet paper in the world सर्च करने पर पाकिस्तानी झंडे की तस्वीर नजर आने की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। उस वक्त भी पाकिस्तान को लोगों ने जमकर ट्रोल किया था। मामला इतना बढ़ गया था कि कंपनी को सफाई देनी पड़ी थी।

Google ने एक आधिकारिक बयान जारी करके कहा था कि मामले की शुरुआत में इस खास शब्द के सर्च से जुड़ा जो स्क्रीनशॉट शेयर हुआ, वो फर्जी था। कंपनी ने कहा था कि जांच में उन्हें कोई सबूत नहीं मिले कि बेस्ट टॉयलेट पेपर सर्च करने पर Google Images पाकिस्तानी झंडे को रैंक कर रहा हो। कंपनी के मुताबिक, एक पुरानी मीम वाली वेबसाइट पर यह स्क्रीनशॉट था, जिसको आधार बनाकर कई न्यूज साइटों ने गूगल पर टॉयलेट पेपर सर्च करने पर पाकिस्तानी झंडे दिखने की खबरें प्रकाशित की। इन स्टोरीज के पब्लिश होने के बाद ताजा खबरों की तस्वीरें ही सर्च में रैंक करने लगीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन खबरों में उस खास सर्च से जुड़े कीवर्ड्स थे।

मुमकिन है कि अब गूगल पर Bhikhari सर्च करने पर इमरान के दिखने की वजह भी कुछ ऐसी ही हो। दरअसल, आर्थिक दुश्वारियों का सामना कर रहे पाकिस्तान काफी हद तक अमेरिका, चीन और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की आर्थिक मदद पर निर्भर करता है। पाकिस्तान और इमरान खान के आलोचक अक्सर यह कहते रहते हैं कि पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए दुनिया के बड़े देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है।

सोशल मीडिया पर ट्रोल्स तो काफी वक्त से पाकिस्तान की आलोचना करते हुए उसे ‘भिखारी’ करार देते रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग यह जानते हैं कि बहुत सारे मीम्स में इमरान खान को भिखारी के तौर पर दिखाया जा चुका है। शायद यही वजह है कि गूगल पर भिखारी सर्च करने पर उन आर्टिकल्स की तस्वीरें रिजल्ट के तौर पर दिखाई देती हैं।

जहां तक पुराने मामले का सवाल है, उस वक्त Google पर “best toilet paper in the world” या “best China-made toilet paper” या “toilet paper” भी सर्च करने पर पाकिस्तानी झंडा ही नजर आता था। यह खबर सबको पता चलते ही इससे जुड़े मीम्स, पोस्ट और स्टेटस अपडेट्स की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाढ़ आ गई। ऐसे में सर्च रिजल्ट्स में भी इजाफा हुआ और बेस्ट टॉयलेट पेपर सर्च करने पर पहले के मुकाबले पाकिस्तान के झंडे ज्यादा नजर आने लगे थे।

