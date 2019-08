भारत में कश्मीर को लेकर आर्टिकल 370 में बदलाव के बाद पाकिस्तान बैखलाया हुआ है। यूएनएसएसी काउंसिल में भी पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को असफलता ही हाथ लगी है। इसके बाद अब सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसा हो रहा है जिससे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की साख पर और बट्टा लग रहा है। दरअसल, सर्च इंजन गूगल में Bikhari (भिखारी) सर्च करने पर इमरान खान की तस्वीर रिजल्ट के तौर पर आ रही है। जब आप गूगल में भिखारी टाइप करेंगे और इमेज सर्च करेंगे तो आपको इमरान खान की तस्वीर नजर आएगी जिसमें वह हाथ में कटोरा लिए नजर आ रहे हैं।

सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड को लेकर इमरान खान की खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। गौरतलब है कि एक हफ्ते पहले एक प्याज विक्रेता ने तंज कसते हुए कहा था कि ईद के त्योहार में 3-4 दिन बाकी है लेकिन बाजार फिर भी सुस्त पड़ा हुआ है। हमे प्याज और अन्य सब्जियों के लिए भारत पर निर्भर हैं। मुझे लगता है कि प्याज के दाम आगे भी और बढ़ने वाले हैं। इमरान खान हमें घास खिलाना चाहते हैं क्या?

Just typed Bhikhari on Google ..look what I found @ImranKhanPTI Sorry for you pic.twitter.com/5h7F5AZWfB — Naveen Dubey (@naveen_elex) August 17, 2019

This is what u get from google on typing bhikhari pic.twitter.com/tk3Bupuy9r — Rajesh Mishra (@RajeshM28723876) August 17, 2019

बता दें कि 22 जुलाई को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आंकड़ों से पता चला कि दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के लिए देश का निर्यात 2018-19 के अंतिम वित्तीय वर्ष में $ 2.672 बिलियन से गिरकर पिछले वर्ष में 3.104 बिलियन अमरीकी डालर था।

भारत में पाकिस्तान का निर्यात पिछले वित्त वर्ष के दौरान USD 312.032 मिलियन था, जबकि जून-जुलाई 2017-18 में USD 419.773 मिलियन था। ये आंकड़े भारत द्वारा पाकिस्तानी आयात पर 200 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने और नई दिल्ली द्वारा एमएफएन का दर्जा छीनने के बाद आए हैं।

