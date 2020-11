गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव में धांधली को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों लोग, पीपीपी और पीएमएल भी विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल

पाकिस्तान की ओर से गिलगित-बाल्टिस्तान में कराए गए प्रांतीय चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी- पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रांत में बहुमत हासिल करने की चर्चा है। हालांकि, विपक्षी पार्टियों ने चुनाव को धोखाधड़ी करार दिया है। भारत पहले ही गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के लिए पाकिस्तान को फटकार लगा चुका है, साथ ही दोनों देशों के बीच इस विवादित क्षेत्र का दर्जा बदलने की कोशिशों पर चेतावनी भी दे चुका है।

बता दें कि गिलगित-बाल्टिस्तान में रविवार को 23 सीटों पर चुनाव कराए गए थे। आतंकवादी और सरकार विरोधी संगठनों के हमले के डर से मतदान के दौरान कड़ा सुरक्षा पहरा भी रखा गया। अब तक जो नतीजे मिले हैं, उसके मुताबिक, इमरान की पार्टी आसानी से बहुमत हासिल कर रही है, जबकि दो मुख्य विपक्षी पार्टियों- PPP और PML-N की सीटें विजेता निर्दलीय प्रत्याशियों से भी कम रहीं।

Pakistan’s political parties protested in Gilgit-Baltistan y’day claiming that Gilgit-Baltistan Assembly election was rigged. Polls were held on Nov 15. Pakistan Peoples Party chairman Bilawal Bhutto Zardari & Pakistan Muslim League (N)’s Maryam Nawaz Sharif also took to streets. pic.twitter.com/TSTRqtYRPY

— ANI (@ANI) November 18, 2020