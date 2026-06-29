जर्मनी के स्टेड शहर में सोमवार को हुई गोलीबारी में पांच लोगों की मौत हो गई। हालांकि, पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने बताया कि अंतिम सूचना मिलने तक शहर के बाहरी इलाके में अभियान जारी था। इस मामले में दो संदिग्धों को गिरफ़्तार किया गया है जिनमें से एक पर गोली चलाने का शक है।

पुलिस ने बताया कि संदिग्ध शूटर समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ और लोग भी घायल हुए हैं लेकिन पुलिस ने उनकी संख्या नहीं बताई। पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों से अपील की कि जब तक अभियान जारी है तब तक वे उस क्षेत्र से दूर रहें। पुलिस ने X पर एक पोस्ट में कहा, “स्टेड में पुलिस अभियान चल रहा है। कृपया इस क्षेत्र से पूरी तरह से बचें।”

जर्मनी: गोलीबारी में कई घायल

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि इलाके में एक बड़ा अभियान चल रहा है जबकि घटना के पीछे के मकसद की जांच जारी है। स्टेड पुलिस ने बताया कि गोलीबारी में कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह सामूहिक गोलीबारी मध्य स्टेड शहर के एक यूथ केयर फैसिलिटी में हुई।

पुलिस ने कहा- आम जनता को खतरा नहीं

पुलिस के मुताबिक, गोलीबारी शहर के सेंटर के दक्षिण में स्थित डैंकर्सस्ट्रासे (Dankersstrasse) की एक बिल्डिंग में हुई। पुलिस ने कहा कि आम जनता को कोई खतरा नहीं है। गोलीबारी के बाद के वीडियो फुटेज में एक रिहायशी सड़क पर भारी पुलिस बल, इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारी और कई एंबुलेंस दिखाई दीं। दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें से एक पर गोली चलाने का शक है। पुलिस ने कहा कि वे गोलीबारी की वजह और असल में क्या हुआ था इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

घटना वाली जगह के नजदीक रहने वाले विटाली मर्टेंस ने न्यूज एजेंसी एपी को बताया कि उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी और पूरे इलाके को तुरंत सील कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने मुझे वहां से हटा दिया। स्टेड (Stade) की आबादी लगभग 50,000 है और यह हैम्बर्ग से लगभग 40 किलोमीटर (25 मील) दूर स्थित है।

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पाकिस्तान के कराची के गुलिस्तान-ए-जौहर इलाके में शनिवार देर रात एक बड़ा धमाका हुआ है। यह इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि यहां कई यूनिवर्सिटीज और पाकिस्तानी मौसम विभाग का कार्यालय है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(एपी के इनपुट के साथ)