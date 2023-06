जिनपिंग के चीन को सीक्रेट जानकारी दे रहे जर्मनी के रिटायर एयर फोर्स अधिकारी, सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा

जर्मनी के रिटायर एयर फोर्स अधिकारी चीन को सीक्रेट जानकारी शेयर कर रहे हैं। जर्मनी को ये बात एक मीडिया रिपोर्ट से मिली है।

जर्मनी को चीन से बड़ा खतरा

जर्मनी के रिटायर एयर फोर्स अधिकारी चीन को सीक्रेट जानकारी शेयर कर रहे हैं। जर्मनी को ये बात एक मीडिया रिपोर्ट से मिली है। जब से ये इनपुट सामने आया है, जर्मनी की सरकार चिंतित है। चीन किस तरह से उस जानकारी का इस्तेमाल करेगा, ये अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन जर्मनी के रक्षा मंत्री ने इस पर नाराजगी जाहिर कर दी है। जर्मनी क्यों हो रहा परेशान? जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने जोर देकर कहा है कि चीन को इस चलन को तुरंत रोकना होगा। अब ये सब उस समय हो रहा है जब अमेरिका के कहने पर ही जर्मनी ने चीन के साथ अपने रिश्तों को कुछ सुधारने का काम किया था। आर्थिक से लेकर रक्षा के क्षेत्र में ज्यादा भागीदारी की बात हुई थी। लेकिन उस बीच अब जब खबर आ रही है कि जर्मनी के रिटायर वायुसेना के अफसर चीन के साथ ही सीक्रेट इनफॉर्मेशन साझा कर रहे हैं, रिश्तों में फिर खटास आ सकती है। जर्मन सरकार क्या करेगी? यहां ये समझना जरूरी है कि चीन और जर्मनी के बीच में सैन्य अभ्यास होता रहा है। ऐसे में तकनीकी जानकारी पहले भी साझा की गई है, लेकिन अब फर्क ये है कि सरकार को बिना बताए रिटायर सैन्य अधिकारी सीक्रेट चीन को बता रहे हैं। ऐसे में चीन उसका कैसे इस्तेमाल करेगा, उसी को लेकर सारा बवाल है। जर्मन सरकार की चुनौती ये भी है कि वो इस जानकारी को लीक होने से सिर्फ कुछ हद तक ही रोक सकती है। इसका कारण ये है कि काम करना किसी नियम का उल्लंघन नहीं है और रिटायर हो चुके कर्मी अपने स्किल्स का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं।

