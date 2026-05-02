अमेरिका ने जर्मनी से अपने पांच हजार सैनिकों को वापस बुलाने जा रहा है। ईरान युद्घ के बाद से डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप के बीच चल रही तकरार के बीच शुक्रवार को पेंटागन ने यह घोषणा की।

इससे पहले इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिका राष्ट्रपति ने जर्मनी को सेना कम करनेे की धमकी दी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से बहस हो गई थी।

फ्रेडरिक मर्ज ने सोमवार को कहा था कि ईरान शांति वार्ता में अमेरिका को शर्मिंदा कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि युद्ध से निकलने के लिए अमेरिका क्या रणनीति बना रहा है, उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा।

अमेरिका को जर्मन चांसलर की तरफ से कही गई ये बातें पसंद नहीं आईं।

पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि जर्मनी की हालिया बयानबाजी “अनुचित और काम की नहीं नहीं” थी। उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति इन विपरीत असर डालने वाली टिप्पणियों पर सही प्रतिक्रिया दे रहे हैं।”

जर्मनी में कितने अमेरिका सैनिक?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, जर्मनी में करीब 35000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यह संख्या यूरोप के किसी अन्य देश में तैनात अमेरिका सैनिकों से ज्यादा है। पेंटागन ने कहा है कि वह जर्मनी से पांच हजार अमेरिकी सैनिकों को अगले छह से 12 महीने में वापस बुलाएगा।

पेंटागन के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका यूरोप से सैनिक कम कर रहा है। अमेरिका द्वारा यूरोप से सैनिक वापस बुलाए जाने के बाद यह संख्या 2022 जितनी हो जाएगी। 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद अमेरिका ने यूरोप में अपनी सेना बढ़ाई थी।

अमेरिका दे रहा एक और संकेत?

अमेरिका यूरोप से सैनिक कर स्पष्ट संदेश देना चाहता है कि अगर उसके दोस्त (NATO) उसके साथ नहीं हैं तो वह उनके खिलाफ सख्य कदम उठा सकता है।

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ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर दोबारा हमला किया गया तो जवाबी कार्रवाई भी उतनी ही कठोर होगी। पिछले 24 घंटों में ईरान-अमेरिका तनाव को लेकर कई अहम अपडेट सामने आए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।