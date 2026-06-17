फ्रांस में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि फ्रांस में हमारी कुछ बेहतरीन बैठकें हुईं, खासतौर पर भारत के प्रधानमंत्री के साथ हमारी कुछ बहुत अच्छी बातचीत हुई।
पीएम मोदी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा , “वे एक बहुत ही कुशल वार्ताकार हैं। आप इस आदमी को देखिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। वे देखने में बेहद खूबसूरत हैं। वे इतने अच्छे दिखते हैं मानो कोई फरिश्ते हों लेकिन असल में, वे जितने सख्त हैं, उतने ही खतरनाक भी। वे दिखने में इतने अच्छे हैं कि लोग उनसे चौंक जाते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लोग कहते हैं कि वे बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने कहा कि वे बहुत सख्त हैं। वे एक कुशल व्यापारी हैं और वे भारतीय जनता से प्यार करते हैं लेकिन वे अमेरिका से भी प्यार करते हैं। ह्यूस्टन में हमारा ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। हम भविष्य में कभी भारत ज़रूर जाएँगे।”
भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा रिश्ता है। अगर उन पर हमला होता है तो हम उनकी मदद के लिए वहां मौजूद रहेंगे। अगर उन पर हमला होता है और पीएम मोदी नेता हैं तो हम मदद के लिए वहां मौजूद रहेंगे।”
ट्रंप ने कहा, “यह जी7 शिखर सम्मेलन है। G2 आगामी है और फिर G20 आगामी है। विशेष रूप से, भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारी कुछ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हम व्यापार समझौते कर रहे हैं। अमेरिका और भारत के बीच बहुत कुछ हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। हमें 19.2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का निवेश प्राप्त हो रहा है और हम कारखाने बना रहे हैं, हम सब कुछ बना रहे हैं।”
ट्रंप बोले- मोदी लंबे समय से मेरे मित्र हैं
अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, “प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत कुछ निर्माण कर रहे हैं। वे अमेरिका में बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं इसलिए हम उनके काम की सराहना करते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि वे लंबे समय से मेरे मित्र हैं और हमारे हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं और आपके साथ होना बहुत अच्छा है।” उन्होंने कहा कि दोनों देश व्यापार समझौतों पर काम कर रहे हैं।
भारत दौरे को लेकर क्या बोले ट्रंप?
ट्रंप ने कहा, “पिछली बार भारत का दौरा बहुत शानदार रहा था। हमने उस नए स्टेडियम का उद्घाटन किया था और मुझे लगता है कि वहां 3000-4000 लोग मौजूद थे। स्टेडियम में लगभग 1.5 लाख लोगों के बैठने की जगह थी लेकिन बाहर 2.5 लाख लोग थे और 1 लाख लोग घास पर बैठे थे। मुझे नहीं पता कि वे रिकॉर्ड टूटे हैं या नहीं लेकिन भारत में मेरा समय बहुत अच्छा बीता।”
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-7 शिखर सम्मेलन में कहा कि आज के समय में आपसी विश्वास सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है और दुनिया विश्वास की कमी का सामना कर रही है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति समेत जी-7 देशों के नेताओं से कहा कि देशों के बीच साझेदारी का भविष्य इसी विश्वास को दोबारा मजबूत करने पर निर्भर करेगा। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें