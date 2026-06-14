अमेरिका और इजरायल हमले में मारे गए ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार 4 जुलाई से तेहरान में शुरू होगा और 9 जुलाई को उनके गृहनगर पूर्वोत्तर के पवित्र शहर मशहद में उनके दफन के साथ समाप्त होगा। राज्य मीडिया ने शनिवार को यह जानकारी दी।

28 फरवरी को अयातुल्ला अली खामेनेई की इजरायल और अमेरिकी हमलों में पहले दिन ही मौत हो गई थी। 86 वर्षीय धर्मगुरु 36 वर्षों से इस्लामी गणराज्य के प्रमुख रहे थे।

मीडिया के मुताबिक, अंतिम संस्कार की व्यवस्था में 7 जुलाई को तेहरान के दक्षिण में स्थित पवित्र शहर कोम में समारोह आयोजित किए जाएंगे।

इस्लामी कानून के अनुसार, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसे जितनी जल्दी हो सके दफनाया जाना चाहिए, और आदर्श रूप से 24 घंटे के भीतर। हालांकि, युद्ध जैसी विशेष परिस्थितियों में इस नियम में अपवाद की अनुमति होती है।

खामेनेई ने अपने शासनाकल के दौरान ईरान को एक शक्तिशाली अमेरिका विरोधी ताकत के रूप में स्थापित किया, लेबनान में हिजबुल्लाह जैसी परोक्ष सेनाओं के माध्यम से पूरे मध्य पूर्व में अपना सैन्य प्रभाव फैलाया। साथ ही अपने देश में अशांति के प्रकोप को कुचलने के लिए कठोर नीति का इस्तेमाल किया।

खामेनेई अपने पूरे शासनकाल के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रबल आलोचक रहे, जबकि अमेरिका के क्रमिक प्रशासनों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद को सुलझाने के असफल प्रयास किए।

जिस हवाई हमले में खामेनेई की मृत्यु हुई, उससे तेहरान के मध्य में स्थित उनका परिसर पूरी तरह से नष्ट हो गया। उनके 56 वर्षीय पुत्र मोजतबा खामेनेई, जिन्होंने हवाई हमले में अपनी पत्नी को भी खो दिया और स्वयं भी घायल हो गए। वह अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनेई के उत्तराधिकारी के रूप में सर्वोच्च नेता बने।

अमेरिका-ईरान शांति समझौते के करीब

ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की तारीख की घोषणा अमेरिका-ईरान शांति वार्ता में हुई प्रगति के साथ हुई। शनिवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि तीन महीने से अधिक समय से चल रहे युद्ध के बाद ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका शांति समझौते के ढांचे पर सहमत हो गए हैं और अगले 24 घंटों में प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

’24 घंटे में हो सकता है ईरान-अमेरिका में शांति समझौता’, पाकिस्तानी PM के दावे पर ईरानी शासन ने भी दिया जवाब

मिडिल ईस्ट में अमेरिका-ईरान के युद्ध के बीच खबर आ रही है कि 24 घंटे के भीतर अमेरिका और ईरान पीस डील (शांति समझौता) साइन कर सकते हैं। यह जानकारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दी है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने शनिवार को कहा कि अमेरिका और ईरान, पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के मकसद से सहमत हो गए हैं और अगले 24 घंटों के भीतर इस समझौते पर डिजिटल रूप से साइन होने की उम्मीद है। पढ़ें पूरी खबर।