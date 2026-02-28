Iran-Israel War: अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव काफी बढ़ गया है। इस स्थिति को देखते हुए कई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और एयरलाइनों ने अस्थायी रूप से उड़ानें बंद कर दी हैं और यात्रियों के लिए यात्रा से जुड़ी चेतावनी जारी की है। हमलों के जवाब में ईरान ने इज़रायल और पूरे क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों की ओर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।

इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जनता से अपील की थी कि वे 1979 से देश पर शासन कर रहे इस्लामी नेतृत्व के खिलाफ खड़े हों और अपने भविष्य का फैसला खुद करें।

मध्य पूर्व में तनाव से प्रभावित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की पूरी सूची

दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अबू धाबी हवाई अड्डा, हीथ्रो हवाई अड्डा और बोस्टन लोगान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सहित कई प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ान सेवा प्रभावित हुई है। जिससे हजारों यात्री परेशान हैं। ईरान और इज़रायल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण जिन हवाई अड्डों पर सेवाएं प्रभावित हुई हैं, उनकी पूरी सूची यहां दी गई है।

दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

जायद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

अल मकतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (डीडब्ल्यूसी)

हीथ्रो हवाई अड्डा

बोस्टन लोगान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

गैटविक हवाई अड्डा

हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

एरबिल हवाई अड्डा

मध्य पूर्व संघर्ष से प्रभावित एयरलाइंस की पूरी सूची

एयर इंडिया

इंडिगो

स्पाइसजेट

एयर इंडिया एक्सप्रेस

अमीरात

आईटीए एयरवेज

एतिहाद एयरवेज

ओमान एयर

कतार वायुमार्ग

वर्जिन अटलांटिक

पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस

तुर्की एयरलाइंस

ब्रिटिश एयरवेज़

रूसी एयरलाइनें

लुफ्थांसा

कुवैत एयरवेज

केएलएम

श्रीलंकाई एयरलाइंस

मध्य पूर्व में तनाव से प्रभावित भारतीय हवाई अड्डों की पूरी सूची

भारत में मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के चलते कई एयरलाइनों द्वारा सेवाएं रद्द किए जाने से प्रमुख हवाई अड्डों पर अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन प्रभावित हुआ है। यहां उन सभी घरेलू हवाई अड्डों की पूरी सूची दी गई है जिन्होंने क्षेत्र में हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण संभावित रद्दीकरण और देरी के बारे में यात्रियों को सलाह जारी की है।

कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीआईएएल)

तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीआईएएल)

कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (केआईएएल)

कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

कोलकाता हवाई अड्डा

सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

चेन्नई हवाई अड्डा

पुणे हवाई अड्डा

जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

ईरान पर इजरायल-यूएस के हमलों पर भारत का बयान

इजरायल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला किया। इसके बाद ईरान ने भी तुरंत पलटवार किया और इजरायल के कई प्रांतों को निशाना बनाया। ईरान ने सिर्फ इजरायल को ही नहीं बल्कि मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया। इसके बाद से मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई है और भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। पढ़ें पूरी खबर।