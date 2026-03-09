मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान में ईंधन की बचत के लिए दो सप्ताह तक स्कूल बंद रहेंगे और सरकारी कार्यालय सप्ताह में चार दिन काम करेंगे। रॉयटर्स के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को ईंधन की खपत कम करने के उद्देश्य से कई उपायों की घोषणा की, जिनमें स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करना और सरकारी कार्यालयों के लिए कार्य सप्ताह को छोटा करना शामिल है। प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि इस सप्ताह के अंत के बाद सभी स्कूल दो सप्ताह के लिए बंद रहेंगे। ईंधन बचाने के लिए उच्च शिक्षा तुरंत ऑनलाइन शुरू की जाएगी। यह निर्णय बढ़ते ईंधन दबाव के बीच ऊर्जा उपयोग को नियंत्रित करने के सरकार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

शरीफ ने यह भी कहा कि ईंधन बचाने के लिए देश भर के सरकारी कार्यालय सप्ताह में चार दिन कार्य करेंगे। इस निर्णय में बैंक शामिल नहीं होंगे। ये उपाय ऐसे समय में आए हैं जब पाकिस्तान बढ़ते ऊर्जा दबाव और आर्थिक चुनौतियों के बीच ईंधन की खपत को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है।

ईरान युद्ध से प्रमुख पाइपलाइनें, टर्मिनल और रिफाइनरियां खतरे में

ईरान युद्ध ने दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस बुनियादी ढांचे पाइपलाइन, रिफाइनरी और शिपिंग टर्मिनल को खतरे में डाल दिया है, जो फारस की खाड़ी के आसपास के देशों से वैश्विक अर्थव्यवस्था तक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखते हैं।

ईरानी ड्रोन हमलों ने परिचालन को बाधित कर दिया है, जबकि ईरानी हमलों के खतरे ने होर्मुज जलडमरूमध्य को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है, जो दुनिया के लगभग 20% तेल और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस का मार्ग है। इराक सहित कई देशों के तेल क्षेत्रों ने भंडारण भर जाने के कारण उत्पादन में कटौती की है।

द्रवीकृत प्राकृतिक गैस के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता कतर ने भी अपना निर्यात बंद कर दिया है। वेरिसक मैपलक्रॉफ्ट के प्रमुख मध्य पूर्व विश्लेषक टोरब्योर्न सोल्टवेड्ट ने कहा, “बहुत सारे महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे या तो ड्रोन और मिसाइलों से सीधे नुकसान के कारण बंद करने के लिए मजबूर हो गए हैं, या शिपिंग के ठप होने के परिणामस्वरूप उत्पादन प्रभावी रूप से बंद हो गया है। हम पहले से ही इसके कुछ वैश्विक परिणामों को देखना शुरू कर रहे हैं।”

इन सब कारणों से कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे ईंधन की आवश्यकता वाली हर चीज की लागत बढ़ गई है। हवाई यात्रा, कारखानों का संचालन, माल परिवहन और खेती। अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले 72.97 डॉलर थी, जो सोमवार को बढ़कर लगभग 103 डॉलर हो गई।

कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों से पाकिस्तान परेशान, इस्लामाबाद ने IMF से लगाई मदद की गुहार

मिडिल-ईस्ट जारी जंग का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट मंडराने लगा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के कारण पाकिस्तान का मासिक तेल आयात बिल बढ़कर 600 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। पढ़ें पूरी खबर।