पाकिस्तान ने खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष और ईंधन संकट के बीच ऊर्जा बचाने और सरकारी खर्च घटाने के लिए कई सख्त मितव्ययिता उपाय लागू किए हैं। इसके तहत सरकारी वाहनों के लिए ईंधन आवंटन में 50 प्रतिशत कटौती, नए वाहनों की सरकारी खरीद पर रोक, तीन महीने के लिए सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध और सरकारी आयोजनों में आधिकारिक डिनर पर रोक लगाई गई है।

शादी समारोहों में केवल एक व्यंजन परोसने का निर्देश दिया गया है, जबकि बाजार और दुकानें रात 9 बजे, मैरिज हॉल रात 10 बजे और रेस्तरां रात 11 बजे तक बंद करने होंगे।

यह ब्रेकिंग न्यूज है। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें…