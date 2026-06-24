World News: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां स्थानीय पुलिस की टीम ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी फ्रांसीसी (French) पत्नी और पांच बच्चों को पिछले 12 सालों से घर में बंधक बनाकर रखा था।

BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी पर अपने ही परिवार को गंभीर शारीरिक और मानसिक यातनाएं देने का आरोप है। यह पूरी घटना खैबर पख्तूनख्वा के एक दूरदराज और पहाड़ी इलाके ‘बारा’ की है। परिवार को यह आजादी उनके एक साहसी बेटे की वजह से मिली है।

बेटे की सूझबूझ से हुआ सनसनीखेज खुलासा

इस भयानक कैद का पर्दाफाश तब हुआ, जब दंपती का एक बेटा किसी तरह पिता की नजरों से बचकर घर से चुपके से भागने में कामयाब रहा। उसने सीधे स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाई और बताए गए ठिकाने पर छापा मार दिया। घर के अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था। पुलिस को 54 वर्षीय सिल्वी यास्मीना और उनके पांचों बच्चे एक बेहद तंग, अंधेरे और जर्जर कमरे में बंद मिले।

पीड़ितों के साथ की गई बेरहमी से मारपीट

पुलिस के मुताबिक, छुड़ाए गए सभी पीड़ितों के शरीर पर चोटों और बेरहमी से की गई मारपीट के गहरे निशान थे। स्थानीय पुलिस ने बताया कि यास्मीना ने अपने पति को “अत्यंत हिंसक” बताया है। उनके मुताबिक, उनका पति रोजाना पूरे परिवार के साथ मारपीट और मानसिक दुर्व्यवहार करता था।

मारपीट के साथ-साथ परिवार को पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग-थलग कर दिया गया था उनका दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। साल 2014 में पाकिस्तान आने के बाद से यास्मीना को किसी से भी मिलने या बात करने की सख्त मनाही थी।

तीन बच्चों ने कभी नहीं देखा स्कूल

पाकिस्तान आने के बाद दोनों बड़े बच्चों की पढ़ाई जबरन छुड़वा दी गई। वहीं, कैद के दौरान पैदा हुए तीन छोटे बच्चों को आज तक कभी स्कूल का मुंह देखने को नहीं मिला। शुरुआती जांच में सामने आया है कि फ्रांसीसी नागरिक यास्मीना की मुलाकात अपने पाकिस्तानी पति से ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। जिस वक्त दोनों मिले, उनका पति ऑस्ट्रेलिया में “अवैध रूप से” रह रहा था।

दोनों ने साल 2003 में शादी की और 2014 तक ऑस्ट्रेलिया में ही रहे। इसके बाद, साल 2014 में वे अपने दो बड़े बच्चों के साथ पाकिस्तान आ गए, और यहीं से इस परिवार के लिए कैद का वो सिलसिला शुरू हुआ जो अगले 12 सालों तक चला।

पीड़िता का बयान और आगे की कार्रवाई

यास्मीना ने पुलिस को दिए अपने लिखित बयान में अपना दर्द बयां करते हुए कहा, “हमसे हमारी आजादी पूरी तरह छीन ली गई थी। मेरे पति ने हमारी उस तरह से कभी परवाह नहीं की, जैसी एक पति और पिता को करनी चाहिए। वह हमें रोज पीटता था और हमारी जिंदगी पर दबाव बनाता था। मुझे लगने लगा था कि मेरा भविष्य तो बर्बाद हो ही चुका है, अब मेरे बच्चों का भविष्य भी खत्म हो जाएगा।”

रेस्क्यू के बाद पुलिस ने यास्मीना और उनके पांचों बच्चों को पेशावर के एक सुरक्षित महिला आश्रय गृह में पहुंचा दिया है, जहा उन्हें मेडिकल और मानसिक सहायता दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि कानूनी और राजनयिक औपचारिकताएं पूरी होते ही यह परिवार वापस फ्रांस लौट जाएगा। आरोपी पति फिलहाल पुलिस की हिरासत में है और मामले की आगे की जांच जारी है।

मई 2025 में भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के भारतीय राफेल जेट विमान गिराने के दावों की पोल अब खुल गई है। इसकी वजह भारतीय वायुसेना के मुख्यालय द्वारा जारी किए गए एक टेंडर के दस्तावेजों में छिपी हुई है। इन दस्तावेजों के आधार पर ये दावा किया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के सभी 36 राफेल विमान पूरी तरह सुरक्षित हैं। पढ़िए पूरी खबर…