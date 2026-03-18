अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने एक स्व-निर्वासन योजना (Self-deportation Offer) निकाली है। इसके तहत बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को स्वेच्छा से देश छोड़ने की अनुमति मिल जाएगी। विभाग ने 2,600 डॉलर की वित्तीय सहायता और उनके देशों में वापस जाने के लिए एक मुफ्त फ्लाइट टिकट की पेशकश की है।

अमेरिकी विभाग ने विज्ञापन में ताजमहल की एक तस्वीर का इस्तेमाल किया है और अवैध भारतीय प्रवासियों से मुफ्त में अपने देश वापस जाने का आग्रह किया। X पर एक पोस्ट में डीएचएस ने लिखा, “आप एक नई शुरुआत के साथ घर जा सकते हैं! सीबीपी होम का उपयोग करके स्व-निर्वास करने पर आपको घर वापसी के लिए एक मुफ़्त उड़ान और 2,600 डॉलर का निकास बोनस मिलेगा।”

अमेरिकी विभाग की प्रवासियों को सलाह

अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग (DHS) ने प्रवासियों को सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (CBP) के ऑनलाइन आवेदन का उपयोग करने की भी सलाह दी। इससे वे स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ने की अपनी अपील दर्ज करा सकेंगे, अपने विवरण साझा कर सकेंगे और यहां तक ​​कि कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर सकेंगे।

डीएचएस ने पिछले साल मई में ‘प्रोजेक्ट होमकमिंग’ की स्थापना की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आव्रजन पर की जा रही सख्ती के तहत, स्व-निर्वासन को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा अवैध अप्रवासियों के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प बताया गया है। यह उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना किए बिना स्वेच्छा से देश छोड़ने की अनुमति देता है। इस योजना के अंतर्गत, अधिकारी प्रस्थान पर नज़र रखेंगे और प्रवासियों को अपने प्रस्थान को सत्यापित करने के लिए जानकारी अपलोड करनी होगी।

अवैध प्रवासियों को अमेरिका छोड़ने के लिए बोनस और मुफ्त उड़ान

डीएचएस की एक प्रेस रिलीज में घोषणा की गई, “अमेरिका अवैध प्रवासियों को स्वेच्छा से देश छोड़ने के लिए उदारतापूर्वक 1000 डॉलर और मुफ्त उड़ान की पेशकश कर रहा है।” यह ट्रंप प्रशासन के 200 मिलियन डॉलर के बाहर रहो और अभी चले जाओ अभियान का एक हिस्सा है। इससे पहले अगस्त 2025 में, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की सचिव क्रिस्टी नोएम ने घोषणा की कि सचिव के रूप में अपने पहले 200 दिनों में, अमेरिका में लगभग 1.6 मिलियन अवैध अप्रवासियों की संख्या में कमी आई है। विज्ञप्ति के अनुसार नोएम ने कहा, “यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब है सुरक्षित सड़कें, करदाताओं की बचत, स्कूलों और अस्पताल सेवाओं पर कम दबाव और अमेरिकियों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर। राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद!”

इन 200 दिनों में डीएचएस ने एक अंतर्राष्ट्रीय, करोड़ों डॉलर का विज्ञापन अभियान भी शुरू किया जिसमें उन अवैध प्रवासियों को चेतावनी दी गई कि वे अभी चले जाएं क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार और निर्वासित किया जा सकता है। विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप और सचिव नोएम ने आपराधिक अवैध प्रवासियों को हटाने के लिए लक्षित अभियान चलाने हेतु अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) और अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (CBP) को सक्रिय कर दिया है।

ट्रंप प्रशासन के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर का इस्तीफा

राष्ट्रपति ट्रंप के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने मंगलवार को इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने इसके पीछे की वजह ईरान के ख़िलाफ युद्ध शुरू करना बताया। जो केंट ने अपने इस्तीफे में कहा कि ईरान से हमारे देश को कोई तत्काल खतरा नहीं था। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें