फ्रांस की राजधानी पेरिस की एक बेकरी में शनिवार (12 जनवरी, 2019) को जोरदार धमाके के दौरान कई लोग जख्मी हो गए। सीएनएन की रिपोर्ट में आपात्कालीन सेवाओं के कर्मचारियों के हवाले से बताया गया कि यू डे ट्रेविस क्षेत्र स्थित बेकरी में सुबह नौ बजे के आसपास गैस लीक हुई थी, जिसके बाद यह हादसा हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि घटनास्थल और उसके आसपास लगी खिड़कियां-दरवाजों के परखच्चे उड़ गए।

सूत्रों की मानें तो हादसे में लगभग 20 से अधिक लोग जख्मी हुए, पर इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। घटना के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मौके से जुड़ी तस्वीरें, वीडियो साझा करना शुरू कर दिया था। देखें उन्हीं में से एक घटना से संबंधित वीडियोः

Explosion in #Paris reportedly took place at a bakery – police evacuated the area – pic.twitter.com/JOcdVqWXCo

