फ्रांस में शनिवार को लायन शहर में एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स पादरी पर गिरजाघर के इर्द-गिर्द गोली से हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक, घटना में वह जख्मी हुआ। फिलहाल उसकी पहचान का खुलासा नहीं किया गया है, जबकि हमलावर मौके से वारदात के बाद फरार हो गया था। हालांकि, लायन की पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने बाद में बताया कि मामले में एक संदिग्ध की गिरफ्तारी की गई है। हमले के पीछे का मसकद भी फिलहाल साफ नहीं हो सका है।

मीडिया रिपोर्ट्स में प्रॉसिक्यूटर निकोलस जैक्वेट ने बताया, “एक व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रखा गया है। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास कोई हथियार नहीं था।” समाचार एजेंसी ‘रॉयटर्ल’ के मुताबिक, शाम चार बजे (वहां के समयानुसार) पादरी पर दो बार फायर किए गए थे। वह उस दौरान चर्च के बेहद पास था। इसी बीच, ‘एसोसिएट प्रेस’ की खबर में बताया गया कि हमलावर ने हंटिंग राइफल का इस्तेमाल किया था, जबकि घटना के दौरान पादरी के पेट में चोट आई थी और इलाज लोकल अस्पताल में चल रहा था।

