France Riots After FIFA World Cup: फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना से हार के बाद फ्रांस में दंगा-आगजनी, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले

Riots break out in Paris: कई सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो भी शेयर किए हैं, जिनमें पेरिस और ल्योन की सड़कों पर पुलिस द्वारा छोड़े गए आंसू गैस के गोलों के कारण लोग भागते नजर आ रहे हैं।

फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना से हार के बाद फ्रांस में भड़का दंगा (फोटो- रायटर्स)

