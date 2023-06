‘विकसित’ फ्रांस में दंगे क्यों भड़क गए, आगजनी, पथराव और पुलिस पर ही हमले, जानिए पूरी Inside Story

फ्रांस के जलने का कारण एक गोलीकांड है जिसमें 17 साल के नाबालिग की मौत हो गई। ये गोली एक पुलिस ऑफिसर ने चलाई, वो भी प्वाइंट ब्लांक से। नाबालिग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अब ये एक साजिश के तहत हुआ या सिर्फ महज एक हादसा रहा, इसी की जांच की जा रही है।

फ्रांस में जारी हिंसा (रॉयटर्स)

फ्रांस एक बार फिर हिंसा का शिकार हो गया है। एक बार फिर सड़कों पर आगजनी हो रही है, पुलिस पर पथराव किया जा रहा है और जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जिस पैरिस में सभी एफिल टावर का दीदार करने जाते हैं, वहां अब आग का धुंआ उठ रहा है, पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि फ्रांस आखिर जल क्यों रहा है? इस विकसित देश में इस तरह से स्थिति बेकाबू क्यों हो रही है? असल में फ्रांस के जलने का कारण एक गोलीकांड है जिसमें 17 साल के नाबालिग की मौत हो गई। ये गोली एक पुलिस ऑफिसर ने चलाई, वो भी प्वाइंट ब्लांक से। नाबालिग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अब ये एक साजिश के तहत हुआ या सिर्फ महज एक हादसा रहा, इसी की जांच की जा रही है। घटना की बात करें तो आरोप ये लग रहा है कि नाबालिग तेज रफ्तार में एक रेंटल गाड़ी भगा रहा था। उसने एक बार नहीं कई मौकों पर ट्रैफिक के नियम तोड़ दिए। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। उस वीडियो में दिख रहा है कि एक गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। उसे रोकने के लिए पुलिस की गाड़ी भी पीछे भाग रही है, जब करीब आते हैं तब शीशा खोल फायर किया जाता है। गोली सीधा शीशा तोड़ते हुए उस नाबालिग को लगती है और कुछ सेकेंड में ही गाड़ी क्रैश कर जाती है। नाबालिग दम तोड़ देता है और देश में एक नए विवाद का आगाज हो जाता है। घटना पर राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अपना दुख जाहिर कर दिया है। एक जारी बयान में उन्होंने कहा कि नाबालिग की हत्या कर दी गई। इसे भूला नहीं जा सकता। इससे पूरा देश आक्रोशित है। लेकिन राष्ट्रपति का ये बयान आम लोगों को फ्रांस में औ ज्यादा नाराज कर गया है क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है जहां पर पुलिस फायरिंग में ऐसे किसी की मौत हो गई हो। इसी वजह से इस बार जब इस प्रकार की फिर घटना हुई, तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया आलम ये रहा कि पुलिस हेडक्वाटर के बाहर की विरोध प्रदर्शन किया गया। एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस की तरफ पटाखे फेंके गए। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े।

