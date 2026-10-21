फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बुधवार को विदेशी नेताओं पर बरसे। उन्होंने कहा कि विदेशी नेता फ्रांस के तनावपूर्ण हालात का इस्तेमाल अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए कर रहे हैं। इसमें उन्होंने अटलांटिक पार के नेताओं को भी शामिल किया।

मंहगाई को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन आगजनी और लूटपाट में तब्दील हो गया, जिससे आम लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राजनीतिक रैली के दौरान कहा कि फ्रांस में विरोध प्रदर्शन के जिम्मेदार मुस्लिम अप्रवासी हैं।

सूचनाओं के साथ विदेशी छेड़छाड़ की गई- मैक्रों

रैली के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने मैक्रों से यह भी अपील कि बहुत देर होने से पहले अपनी सीमाएं बंद करें और हालात काबू पाएं।

इस पर जवाब देते हुए मैकों ने कहा, “पिछले सप्ताहांत पेरिस और फ्रांस के अन्य शहरों में हुई लूटपाट के बाद सूचनाओं के साथ विदेशी छेड़छाड़ की गई है।” उन्होंने कहा, “इस वजह से कई लोगों की ओर से ऐसी टिप्पणियां आई हैं, जो न केवल मूर्खतापूर्ण हैं बल्कि पूरी तरह अस्वीकार्य भी है।”

एक रिपोर्ट्स के सवाल पर कि क्या वह ट्रंप की बात कर रहे हैं तो मैक्रों ने जवाब दिया, “अन्य लोगों के साथ-साथ” फ्रांस के राष्ट्रपति ने आगे कहा, “हमने एआई से बनी ऐसी तस्वीरें देखीं हैं जिनमें ऐसे दृश्य दिखाए गए जो असल में फ्रांस में कभी हुए ही नहीं। कुछ लोगों का दावा है कि प्रवासियों और इस्लमावादियों की भीड़ ने हम पर हमला कर दिया, जो कि पूरी तरह से गलत है।”

मैक्रों ने यह नहीं बताया कि वह एआई से बनी किन तस्वीरों की बात कर रहते थे, और न ही यह बताया कि उन्हें कैसे पता चला कि वह सामग्री गलत है।

ऐसे लोग मुझे सच में परेशान करते हैं- मैक्रों

मैक्रों और ट्रंप के बीच कभी अच्छे संबंध हुआ करते थे, लेकिन ट्रंप अपने सार्वजनिक भाषणों में अक्सर फ्रांस के राष्ट्रपति का मजाक उड़ाते हैं। मैक्रों ने कहा, “असल बात तो यह है कि जो लोग अभी हमारे देश के बारे में बुरा-भला कह रहे हैं, वे हमारे देश से प्यार नहीं करते। इसलिए, ऐसे लोग मुझे सच में परेशान करते हैं।”

फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, “जब मैं ऐसे नेताओं को देखता हूं जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चाहे वे हमारे क्षेत्र के हों या अटलांटिक के उस पार के और जो कभी-कभी नासमझी में एआई से तैयार कंटेंट को दोहराते हैं या फ्रांस में हुई घटनाओं को लेकर कुछ खास समूहों द्वारा फैलाए जा रहे नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं, तो वे असल में हमारे देश का इस्तेमाल अपने राजनीतिक प्रचार के लिए कर रहे होते हैं और हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है।”

कतर पहुंचे थे राष्ट्रपति मैक्रों

मैक्रों मिडिल ईस्ट के प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं के दौरे के अंत में कतर में बोल रहे थे। इस दौरे के दौरान, उन्होंने यूएई से हर माह अतिरिक्त एक लाख टन डीजल हासिल किया और बहरीन से भी 1 लाख टन डीजल मिलने की पुष्टि होना बाकी है। मैंक्रो के ऑफिस ने बताया कि उन्होंने मिडिल ईस्ट की यात्रा एनर्जी क्राइसिस और बढ़ती एनर्जी कीमतों का समाधान खोजने और तेल, गैस, डीजल और जेट फ्यूल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की थी।

एलिसी ने बताया कि हर माह करीब 295,000 टन अतिरिक्त डीजल हासिल किया जा सकता है, जिसमें सऊदी अरब से मिलने वाली मात्रा भी शामिल हैं। यह फ्रांस की मासिक डीजल खपत के 10 प्रतिशत से अधिक के बराबर है।

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