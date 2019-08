फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने भारत के लोकतंत्र की तारीफ की। मैक्रोंं- पीएम मोदी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेस कर कहा भारत का लोकतंत्र बेहद शानदार और बेहतर है। इस दौरान देश में फरवरी माह में हुए पुलवामा हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि फ्रांस और भारत दोनों मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा आतंकवाद के खिलाफ वह हमेशा भारत के साथ रहेंगे। फ्रांसीसी प्रेसीडेंट ने कहा कि पहला राफेल अगले महीने भारत आएगा। इसके अलावा उन्होंने मेक इन इंडिया में भी साथ देने की बात कही। उन्होंने आपसी व्यापार बढ़ाने की बात कही। मैक्रो ने पीएम मोदी के इसरो के चंद्रयान 2 के मिशन की सफलता के लिए बधाई दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैक्रो ने कश्मीर मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कश्मीर के मामले में भारत-पाक के अलावा किसी तीसरे देश को बीच में नहीं आना चाहिए।

France President Emmanuel Macron in Chantilly: PM told me about the recent decision taken by India and that it is in their sovereignty https://t.co/1IZebR40YK

