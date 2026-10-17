फ्रांस में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो चुके हैं। इसकी वजह से शनिवार को फ्रांस में 270 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। कारों में आग लगा दी गई, दुकानों में लूटपाट की गई और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारें कीं। वीडियो में दिख रहा है कि प्रदर्शनकारी पुलिस के खिलाफ बैनर फहराने के लिए एक मूर्ति पर चढ़ रहे हैं। एक बड़े विरोध चौक के पास गाड़ियां जली हुई हैं और अधिकारी प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं क्योंकि ‘येलो वेस्ट’ आंदोलन सड़कों पर लौट आया है।

फ्रांस के गृह मंत्रालय ने देश भर में हिंसक घटनाओं की बढ़ती संख्या की सूचना दी, जिसमें पुलिस अधिकारियों पर हमले, लूटपाट और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाना शामिल है। झड़पों में कई लोग घायल हुए। प्लेस डे ला रिपब्लिक के एक वीडियो में प्रदर्शनकारी चौक के बीच में बनी बड़ी मूर्ति पर चढ़ते और पुलिस पर हाई स्कूल के छात्रों को घायल करने का आरोप लगाते हुए एक बैनर फहराते हुए दिख रहे हैं। यह चौक फ्रांस की सबसे मशहूर विरोध जगहों में से एक है और यहां पीढ़ियों से प्रदर्शन होते रहे हैं। एक और वीडियो में प्लेस डे ला रिपब्लिक के पास एक साइड स्ट्रीट पर कारें पूरी तरह जली हुई दिख रही हैं।

पुलिस ने किया बल प्रयोग

समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जली हुई कारों, साइकिलों और दूसरी गाड़ियों से घना काला धुआं निकल रहा था, जबकि कूड़ेदानों और एक कियोस्क में आग लगी हुई थी। कई दुकानों को भी लूटा गया। ओपेरा डिस्ट्रिक्ट के फुटेज में पुलिस को सैकड़ों लोगों के जुलूस को रोकने के लिए डंडों और आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया। प्लेस डे ला रिपब्लिक में अधिकारियों ने पटाखे, पत्थर और दूसरी चीजें फेंकने वाले नकाबपोश और हुड पहने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और पानी की बौछारें कीं।

प्लेस डे ला रिपब्लिक के एक अलग वीडियो में कथित तौर पर एक आदमी को फायरफाइटर्स पर दो बार हमला करते हुए दिखाया गया, जिसके बाद भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने छोटे ग्रुप्स को सरकारी इमारतों पर इकट्ठा होने से रोकने की भी कोशिश की। पुलिस के कहने पर कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, जिनमें चैंप्स-एलिसीस, प्रेसिडेंशियल पैलेस, पार्लियामेंट और सरकारी ऑफिस के पास के स्टेशन शामिल हैं।

हालांकि AP की रिपोर्ट के मुताबिक झड़पों के बावजूद, ज़्यादातर प्रदर्शनकारी शांत रहे। उत्तर-पश्चिमी पेरिस की ओर एक मार्च में भीड़ फ्रांस का राष्ट्रगान गा रही थी और झंडे लहरा रही थी, जबकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने तुरही और वायलिन बजाया।

पेरिस के बाहर भी फैली अशांति

पेरिस से बाहर भी अशांति फैल गई, कई बड़े शहरों में आग लगने और नुकसान की खबरें आईं। फ्रांस के तीसरे सबसे बड़े शहर ल्योन में एक टूरिस्ट ऑफिस के अंदर आग लग गई, जब लगभग 20,000 लोग मार्च में शामिल हुए। बिल्डिंग से धुआं और आग की लपटें उठती देखी गईं।

दक्षिणी बंदरगाह शहर मार्सिले में दुकानों और एक म्युनिसिपल पुलिस स्टेशन को नुकसान पहुंचा। प्रदर्शनकारी कुछ देर के लिए जबरन सिटी हॉल की लॉबी में भी घुस गए। मार्सिले के मेयर बेनोइट पयान ने BFM TV से कहा कि यह बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने सिटी हॉल के अंदर हुए नुकसान को सीमित बताया। गृह मंत्रालय ने रेनेस, टूलूज़, मोंटपेलियर और ग्रेनोबल सहित कई अन्य शहरों में भी नकाबपोश समूहों द्वारा हिंसा किए जाने की जानकारी दी है।

ये प्रदर्शन सोशल मीडिया पर फ्रांस के ‘येलो वेस्ट’ आंदोलन को फिर से शुरू करने के आह्वान के बाद हुए हैं। यह आंदोलन 2018 में सामाजिक अन्याय के खिलाफ शुरू हुआ था। कई प्रदर्शनकारियों ने वही चमकीली पीली जैकेट पहनी हुई थी, जो उन रैलियों की पहचान बन गई थी। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती महंगाई को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। हाल के महीनों में पेट्रोल, ऊर्जा और खाने-पीने की चीजों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह सार्वजनिक सेवाओं की अनदेखी कर रही है और ऐसी नीतियां बना रही है जिनसे अमीरों को फायदा पहुँचता है। ,

ये ताज़ा प्रदर्शन सितंबर के मध्य से छात्र समूहों द्वारा स्कूलों को बंद कराने (ब्लॉकेड) के कई हफ्तों के घटनाक्रम के बाद हुए हैं। इन समूहों ने अपने समर्थकों से देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने की अपील की थी। फ्रांस के प्रमुख मजदूर संघों में से एक, CGT ने भी इन रैलियों का समर्थन किया। उन्होंने बेहतर वेतन और पेंशन, कम कीमतें, और लोगों की जरूरतें पूरी करने वाली सार्वजनिक सेवाओं के संरक्षण की मांग की।

वामपंथी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी हुए शामिल

यूनियन ने बताया कि शनिवार को पूरे फ्रांस में 500,000 से ज्यादा लोग प्रदर्शनों में शामिल हुए। छात्र आंदोलन का समर्थन करने वाले कट्टर-वामपंथी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जीन-ल्यूक मेलनचोन भी पेरिस के प्रदर्शन में शामिल हुए। यह अशांति छात्रों के नेतृत्व वाले उन प्रदर्शनों के बाद आई है, जिनके कारण हजारों गिरफ्तारियां हुईं, सैकड़ों लोग घायल हुए और कई स्कूलों में आग लगा दी गई। ये विरोध प्रदर्शन फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव अभियान का भी एक मुद्दा बन गए हैं और इन पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान गया है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, पुलिस द्वारा दंगा रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों से कुछ युवा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक 15 वर्षीय युवा का हाथ कट जाने के बाद गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज़ ने युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक खास तरह के ‘स्टन ग्रेनेड’ के प्रयोग पर रोक लगा दी है।

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ब्रिटेन में हिंदुओं के खिलाफ नफरत की घटनाओं में वृद्धि हुई है। ब्रिटिश गृह मंत्रालय के डेटा से पता चला है कि ब्रिटेन में हिंदुओं को टारगेट करके धर्म से जुड़े हेट क्राइम में 15% की बढ़ोतरी हुई है। पुलिस ने मार्च 2025 से इस साल मार्च के बीच इंग्लैंड और वेल्स में कुल 146,825 हेट क्राइम रिकॉर्ड किए। धार्मिक हेट क्राइम में 13% की बढ़ोतरी हुई। मुसलमानों को टारगेट करके किए गए हेट क्राइम में भी 15% की बढ़ोतरी हुई। यहां पढ़ें पूरी खबर…