Donald Trump on France Violence: फ्रांस में विरोध प्रदर्शन और हिंसा को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर आक्रामक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि फ्रांस इसलिए जल रहा है क्योंकि उसने अपने बॉर्डर उन लोगों के लिए खोल दिए हैं, जो उससे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। फ्रांस में यह सारी हिंसा शिक्षा से जुड़े विरोध प्रदर्शन से शुरू हुई थी। हालांकि, ट्रंप ने शिक्षा से जुड़े मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया है।

दरअसल, अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप जॉर्जिया के पेरी में रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान ट्रंप ने कहा, “फ्रांस में पुलिस है लेकिन उन्हें अपना काम करने की इजाज़त नहीं है। इसलिए फ्रांस अभी जल रहा है>

‘बॉर्डर खोले इसलिए हो रही हिंसा’

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “फ्रांस में हिंसा और आग की वजह यह कि उसने अपने बॉर्डर उन लोगों के लिए खोल दिए हैं जो उससे नफ़रत करते हैं। ये वे लोग हैं जो उससे नफ़रत करते हैं। वे फ्रांस से नफ़रत करते हैं। वे फ्रांस के लोगों से नफ़रत करते हैं।” फ्रांस के मौजूदा हालात का उदाहरण देते हुए ट्रंप ने US की इमिग्रेशन पॉलिसी से तुलना की और अपनी पॉलिसी को ज्यादा सख्त बताया।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “आप जानते हैं कि आप उन लोगों के साथ क्या करते हैं? उन्हें कभी अपने देश में नहीं आने देते। हम यही करते हैं। लेकिन अब ओसॉफ (जॉर्जिया के सीनेटर) लाखों-करोड़ों एंटी-अमेरिकन थर्ड-वर्ल्ड माइग्रेंट्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं, जो हमारी सभ्यता को लूट, डकैती और लूटपाट के अलावा कुछ नहीं समझते। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे।”

3 लाख लोगों का रद्द किया वीजा

बता दें कि US इमिग्रेशन पर कार्रवाई के तहत ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रंप के ऑफिस लौटने के बाद से 300,000 से ज़्यादा वीज़ा रद्द कर दिए हैं , स्टेट डिपार्टमेंट ने कन्फर्म किया है। पिछले महीने, एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ और इंफोसिस समेत आठ फर्मों की कुछ ग्रीन कार्ड फाइलिंग भी रोक दी थी, और कथित धोखाधड़ी और अमेरिकियों में नौकरियां जाने की चिंताओं को लेकर नौ जानी-मानी यूनिवर्सिटीज़ की जांच शुरू की थी।

फ्रांस में अभी क्या है स्थिति?

दूसरी ओर फ्रांस की बात करें तो बढ़ती महंगाई और पढ़ाई के लिए पैसे की कमी को लेकर पूरे फ्रांस में कई विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों में हिंसा और सिक्योरिटी फोर्स के साथ झड़पें हुई हैं। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआती प्रदर्शन काफी शांतिपूर्ण थे, लेकिन शनिवार देर शाम पेरिस में गंभीर झड़पें हुईं।

यूरोन्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, दंगा पुलिस ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए भीड़ पर आंसू गैस और पानी की बौछारें कीं, और हाल की हिंसा को दोबारा होने से रोकने के लिए पूरे देश में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया।

सड़क पर 4 लाख से ज्यादा लोग, कई शहरों में हिंसा

पुलिस के साथ हिंसा और टकराव कई बड़े रीजनल हब तक फैल गए, जिनमें ल्योन, लिली, मार्सिले, मोंटपेलियर, नैनटेस और टूलूज़ शामिल हैं। ANI के हवाले से फ्रांस 24 के मुताबिक, फ्रांस सरकार ने कहा कि देश भर में करीब 410,000 प्रदर्शनकारियों ने मार्च किया। गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज़ ने कहा कि अब तक करीब 100 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ एक और सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। इससे दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष के आठवें महीने में प्रवेश करने के साथ ही नए हमलों की आशंका बढ़ गई है। ट्रंप ने अपने इस बयान के जरिए पश्चिम एशिया में टकराव को विस्तार करने के संकेत दे दिए हैं। पढ़िए पूरी खबर…