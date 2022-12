France: फ्रांस की रिहायशी इमारत में भीषण आग, 5 बच्चों समेत दस की मौत

France News: फ्रांस के ल्योन शहर में एक रिहायशी इमारत में सुबह आग लगने से पांच बच्चों समेत दस लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।

फ्रांस रिहायशी इमारत में आग (photo source- twitter/ @OlivierKlein93)

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram