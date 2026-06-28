France Plane Crash: फ्रांस से एक यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई है। रविवार को पूर्वोत्तर फ्रांस के टॉमब्लेन शहर में एक नागरिक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत होने का अनुमान है।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, प्लेन पैराशूटिंग सिखाने वाले एक स्कूल का था। प्रशासन ने बताया है कि इस हादसे में पायलट और सभी 10 यात्रियों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, स्काई डाइविंग के लिए आए लोगों का एक समूह विमान में सवार था। पुलिस ने लोगों से टॉमब्लेन हवाई अड्डे के आसपास के इलाके से “पूरी तरह से दूर रहने” का आग्रह किया है।