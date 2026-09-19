ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग की है। उन्होंने देश की मिलिट्री पर आरोप लगाया है कि वे उनकी राजनीतिक वापसी को रोकने के लिए उन्हें जेल में रखे हुए हैं और ब्रिटिश सरकार से दखल देने की अपील की है। द डेली मेल के लिए एक आर्टिकल में बोरिस जॉनसन ने इमरान खान की सेहत और जेल के हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 73 साल के इमरान खान को लंबे समय तक अकेले रखा जा रहा है, उन्हें लंबे समय तक ठीक से एक्सरसाइज और पढ़ने की चीज़ें नहीं दी जा रही हैं और बिना खिड़की वाले एक छोटे से सेल में रखा जा रहा है।

बोरिस जॉनसन ने कहा कि इमरान खान की दाहिनी आंख की रोशनी भी बहुत कम हो गई है। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं और अभी अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में सजा काट रहे हैं। इस सजा को वे चुनौती दे रहे हैं। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने बार-बार आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ केस राजनीति से प्रेरित हैं।

बोरिस जॉनसन ने क्या कहा?

अल-कादिर मामले का जिक्र करते हुए बोरिस जॉनसन ने कहा कि अगर इमरान खान के पास जवाब देने के लिए कोई केस होता भी, तो भी यह उन हालात को सही नहीं ठहराता जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री को रखा गया है। जॉनसन ने लिखा, “सबसे बढ़कर, वह अपनी अपील पर जल्दी और एक इंडिपेंडेंट कोर्ट में सुनवाई के हकदार हैं।” उन्होंने आरोप लगाया कि ऑफिस छोड़ने के बाद से इमरान खान जिन लीगल केस का सामना कर रहे हैं, वे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट द्वारा उन्हें पॉलिटिकल लाइफ से हटाने की कोशिश की वजह से हुए थे।

बोरिस जॉनसन ने इमरान खान की जेल को ऑफिस में रहते हुए पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के साथ उनके टकराव से जोड़ा। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि इमरान ने एक चुने हुए लीडर के तौर पर अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, जिसमें आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट भी शामिल था।

जॉनसन ने लिखा, “इमरान खान ने पाकिस्तान के काम करने का तरीका बदलने की कोशिश की और इसकी कीमत चुकाई। असल में इसीलिए वह जेल में हैं।” जॉनसन ने पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप पर आरोप लगाया कि वे पूर्व क्रिकेटर की लगातार पॉपुलैरिटी की वजह से इमरान खान को रिहा करने के राजनीतिक नतीजों से डर रहे हैं।

जॉनसन ने किया दावा

इमरान खान पाकिस्तान के सबसे जाने-माने राजनीतिक लोगों में से एक हैं और उन्होंने पॉलिटिक्स में आने से पहले 1992 में देश को अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल जिताया और आखिरकार 2018 से 2022 तक प्रधानमंत्री रहे। जॉनसन ने दावा किया कि पाकिस्तान के जनरलों को डर था कि अगर इमरान खान को रिहा किया गया तो वह इलेक्टोरल राजनीति में वापस आ सकते हैं। उन्होंने इमरान खान के बेटों, सुलेमान और कासिम को लेकर अधिकारियों की भी आलोचना की और कहा कि उन्हें जेल में अपने पिता से मिलने के लिए वीज़ा नहीं दिया गया।

जॉनसन ने ब्रिटिश सरकार की भी आलोचना की और कहा कि ब्रिटेन के पाकिस्तान के साथ पुराने रिश्ते होने के बावजूद ब्रिटेन इमरान खान की जेल के बारे में ज़ोरदार तरीके से बात करने में नाकाम रहा है। उन्होंने इमरान खान के ब्रिटेन के साथ कनेक्शन की ओर इशारा किया, जिसमें रॉयल ग्रामर स्कूल वॉर्सेस्टर और ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई, साथ ही वॉर्सेस्टरशायर और सरे के लिए काउंटी क्रिकेट खेलने के साल शामिल हैं। इमरान खान के दोनों बेटों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं।

आसिम मुनीर का किया जिक्र

जॉनसन ने लिखा, “तीन साल तक इमरान को तकलीफ में देखने के बाद अब समय आ गया है कि हम टालमटोल करना बंद करें अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और उनकी रिहाई की मांग करें।” पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सीधे तौर पर पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ़, फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी ज़िक्र किया और कहा कि उन्हें खराब सेहत वाले 73 साल के आदमी से डरने की कोई बात नहीं है।

जॉनसन ने सुझाव दिया कि अगर जरूरी हो, तो इमरान खान को जेल में रहने के बजाय उनकी अपील पेंडिंग रहने तक हाउस अरेस्ट में रखा जा सकता है। इमरान खान की सेहत और मेडिकल इलाज तक पहुंच को लेकर चिंताएं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई हैं। पिछले महीने कोर्ट ने आदेश दिया कि इमरान खान को एक मेडिकल पैनल से मिलने दिया जाए जिसमें उनके पर्सनल डॉक्टर भी शामिल हों। इसके बाद उन्हें जेल से हॉस्पिटल में जांच के लिए ले जाया गया और फिर वापस जेल भेज दिया गया। उनकी पार्टी ने हॉस्पिटल ट्रांसफर के तरीके को चुनौती दी और अधिकारियों पर कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह से पालन न करने का आरोप लगाया।

पढ़ें- इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू

इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम ने गुरुवार को इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरे टेस्ट के दौरान लॉर्ड्स में माइकल एथर्टन को इंटरव्यू दिया। अपने पिता की बिगड़ती हालत का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पिता को दिन में लगभग 23 घंटे आइसोलेशन में रखा जा रहा है। पूरी खबर पढ़ें।