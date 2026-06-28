अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वह ट्रंप को लूजर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भाषण खत्म होने के बाद वह स्टेज से उतरते वक्त कन्फ्यूज नजर आ रहे थे।

बाल्टीमोर के पास हुए इस कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान बाइडेन ने ट्रंप की विदेशी और घरेलू नीतियों की आलोचना की और उन पर वैनिटी प्रोजेक्ट्स (vanity projects) और भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। बाइडेन ने कहा, “यह सिर्फ उनके दिखावे के प्रोजेक्ट की बात नहीं है, व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग को तोड़कर बॉलरूम बनाना, कैनेडी सेंटर पर अपना नाम लगवाना, अपने सम्मान में एक मेहराब बनवाना, यहां तक कि रिफ्लेक्टिंग पूल को ठीक करने के लिए अपने ही पूल वाले को काम पर रखना। कितने बड़े लूजर हैं।”

लिंकन मेमोरियल रिफ्लेक्टिंग पूल का किया जिक्र

लिंकन मेमोरियल रिफ्लेक्टिंग पूल के विवादित रिनोवेशन का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा, “रिफ्लेक्टिंग पूल इस प्रशासन की असलियत दिखाता है, जो उनके अहंकार और अक्षमता से भी कहीं ज्यादा बुरा है। यह भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार, बेशर्म और खुला भ्रष्टाचार।” सीएनएन के अनुसार, बाइडेन ने कहा, “अमेरिकी इतिहास में किसी भी प्रशासन में पहले कभी न देखा गया भ्रष्टाचार।”

मैरीलैंड में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “क्या आपने ध्यान दिया है कि अमेरिकी कह रहे हैं कि बाइडेन प्रशासन के दौरान अर्थव्यवस्था ट्रंप के समय की तुलना में कहीं बेहतर है।”

मंच से उतरने का रास्ता भूले जो बाइडेन

अपनी बात खत्म करने के बाद, बाइडेन ने रास्ता जानने के लिए मंच के किनारे की ओर देखा, कन्फर्म करने के लिए दो अलग-अलग दिशाओं में इशारा किया और फिर सही रास्ता दिखाए जाने के बाद दर्शकों की ओर पीठ करके बाहर निकल गए। इस घटना ने उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के उस मुश्किल दौर की यादें ताजा कर दीं, जिसने दूसरे कार्यकाल की उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था यानी उनकी घटती मानसिक क्षमता को लेकर चिंताएं।

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मिडिल ईस्ट में शांति समझौते पर सवाल उठाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को जहाजों पर “हमला” करने के लिए ईरान की कड़ी आलोचना की और इसे सीजफायर समझौते का उल्लंघन बताया। होर्मुज जलमार्ग से गुजर रहे कम से कम चार जहाजों पर हमले की खबर मिली है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…