पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अस्पताल में जांच के बाद वापस अदियाला जेल लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की सरकार को निर्देश दिया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान को इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया जाए और उनकी जांच की जाए।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि 16 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक इमरान खान को अस्पताल में रखा जाए लेकिन जांच के कुछ ही घंटे बाद उन्हें वापस अस्पताल ले जाया गया है। अदालत ने खान के स्वास्थ्य को लेकर उठाई गई चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए विशेषज्ञ डॉक्टर्स से उनकी जांच कराने का निर्देश दिया था।

शहबाज शरीफ सरकार ने पहले कहा था कि वह अदालत के आदेश को लागू करेगी लेकिन बाद में उसने कोर्ट में याचिका दायर कर दी। शहबाज शरीफ सरकार ने अदालत से अपने आदेश पर विचार करने और इसे वापस लेने का अनुरोध किया था। अदालत ने सरकार की याचिका वापस कर दी थी।

अस्पताल के बाहर तैनात था भारी पुलिस बल

जेल सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इमरान खान को बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच वापस जेल लाया गया। जियो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक सैयद अली नासिर रिजवी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ शिफा इंटरनेशनल अस्पताल का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी। खान के आने से पहले अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

छह डॉक्टर्स ने की जांच

मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब छह विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने इमरान खान के स्वास्थ्य की जांच की। जांच के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि खान को अस्पताल में रखने की जरूरत नहीं है और उन्हें जेल में रखा जा सकता है। इसके बाद शुक्रवार सुबह खान को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वापस अदियाला जेल लाया गया और उनकी सेल में भेज दिया गया।

क्या हुआ था इमरान खान को?

इस साल जनवरी के अंत में इमरान खान को राइट सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन का पता चला था। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए कई बार इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ले जाया गया था। इमरान खान के परिवार और उनके राजनीतिक सहयोगियों ने उनके स्वास्थ्य और जेल में मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं को लेकर कई बार चिंता जताई थी। इमरान खान अगस्त, 2023 से जेल में बंद हैं।

इमरान खान को पहली बार 9 मई, 2023 को गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और हिंसा भड़क उठी थी। इसके बाद उन्हें 5 अगस्त को भ्रष्टाचार के मामलों में फिर से गिरफ्तार किया गया था।

यह भी पढ़ें- तीन साल से जेल में बंद हैं इमरान खान

पाकिस्तान में एक बार फिर सियासी पारा हाई है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तीन साल से जेल में बंद हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।