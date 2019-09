जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान निरस्त होने के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान परेशान है। इसके प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके मंत्री भारत विरोधी बयान देने में जुटे हैं। विदेशों में भारतीय दूतावासों के बाहर पाकिस्तानी नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तान के आला नेताओं के कई बचकाने वीडियो भी सामने आए जिनपर सोशल मीडिया यूजर्स ने खूब मजे लिए। ताजा मामला भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित का है, जिन्होंने कश्मीर में भारत विरोधी झूठी बर्बरता को दिखाने के लिए पोर्न स्टार को कश्मीर पीड़ित बता कर एक ट्वीट रिट्वीट कर दिया है। ये ट्वीट सोशल मीडिया में अब खूब वायरल हो रहा है।

ट्वीट के कई स्क्रीन शॉट पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार नायला इनायत ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए हैं। हालांकि जब हमने बासित के ट्विटर हैंडल पर इसकी पड़ताल की तो वो ट्वीट नहीं मिला। नायला इनायत द्वारा शेयर किए ट्वीट्स से पता चलता है कि अब्दुल बासित ने गलती से पूर्व स्टार जॉनी सिन्स को भारतीय सेना द्वारा पीड़ित कश्मीर का जवान बता दिया जो पेलेट गन से अपनी आंखों की रोशनी खो चुका है।

इनायत ने ऐसे कई स्क्रीन शॉट शेयर किए जिन्हें बासित ने रिट्वीट किया। अमर नाम के शख्स द्वारा शेयर किए गए इन ट्वीट्स में लिखा गया, ‘अनंतनाग के यूसुफ की आंखों की रोशनी पेलेट गन की वजह से चली गई। प्लीज अपनी आवाज उठाइए।’ चौंकाने वाली बात है कि तस्वीर में जो व्यक्ति नजर आ रहा है वो पोर्न फिल्म स्टार जॉनी सिन्स है, जो मरीज के ड्रेस पहने बेड पर लेटे हैं और एक अन्य पोर्न स्टार उन्हें देखकर रोने की एक्टिंग क रही है।

Former Pakistani high commissioner to India Abdul Basit, mistakes Johnny Sins for a Kashmiri man who lost vision from pellet. Unreal times these, really. pic.twitter.com/9h1X8V8TKF

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) September 2, 2019