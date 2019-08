पाकिस्तान की बौखलाहट जारी, पूर्व हाई कमिश्नर ने भारत को दे डाली जंग की धमकी

Article 370: अनुच्छेद 370 में बदलाव के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खियां और बढ़ गई हैं। पीएम मोदी भले ही यह स्पष्ट कर चुके हों कि यह भारत का आंतरिक मामला है लेकिन पाकिस्तान का इस मसले को लेकर राग बदलता नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान इस मसले को लेकर बौखलाया हुआ है और उसकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। पाकिस्तान ने पहले भारत के साथ राजनीतिक रिश्तों को कम करने की बात की अब पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर ने भारत को जंग की धमकी डे डाली है।

भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित का कहना है कि भारत अगर अपनी हद से बाहर होता है तो पाकिस्तान को भारत से लड़ाई करनी चाहिए। पाकिस्तान सरकार से अपील करते हुए उन्होंने कश्मीर में संघर्ष के चार बिंदु बताए हैं। उनका कहना है कि नेशनल कांफ्रेंस द्वारा अनुच्छेद 370 और 35 ए पर सुप्रीम कोर्ट में अपील पहला बिंदु है।

#Breaking | Abdul Basit (@abasitpak1), Fmr Pak High Commissioner to India, resorts to warmongering in a tweet, ‘If India crosses red line, then war.’ | @srinjoy_c with details. | #Pak370Tantrum pic.twitter.com/PEQxRgZBem

— TIMES NOW (@TimesNow) August 12, 2019