कुलभूषण जाधव: मां और पत्नी से मिलेंगे पूर्व नेवी ऑफिसर, पाकिस्तान ने ली सुरक्षा की गारंटी

पाकिस्तान ने इंडियन नेवी के पूर्व ऑफिसर कुलभूषण जाधव को उनकी पत्नी और मां से मिलने की इजाजत दे दी है। कुलभूषण जाधव 25 दिसंबर को पाकिस्तान में अपनी पत्नी और मां अवन्ती जाधव से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसकी इजाजत दे दी है। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग का एक अधिकारी भी मौजूद रहेगा। भारत ने कुलभूषण जाधव की पत्नी और मां की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान से सॉवरेन बॉन्ड की मांग की है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम होंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाक सरकार के फैसले की जानकारी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को दे दी गई है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को पाकिस्तान में जासूसी और आंतकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप के तहत मौत की सजा सुनाई है। भारत ने शुरू से ही पाकिस्तान के इन आरोपों को बेबुनियाद और झूठ का पुलिंदा बताया है।

Govt of Pakistan has conveyed that they will give visa to mother and wife of #KulbhushanJadhav. I have spoken to Mrs. Avantika Jadhav, mother of Kulbhushan Jadhav and informed her about this: EAM Sushma Swaraj (File Pic) pic.twitter.com/Ix6hWZrB2t

— ANI (@ANI) December 8, 2017