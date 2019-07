नीदरलैंड के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान की जेल में कैद कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। बुधवार को कोर्ट ने सुनिश्चित किया है कि अब जाधव को काउंसलर एक्सेस की सुविधा भी दी जाएगी। अंतरराष्ट्रीय अदालत ने यह फैसला 15-1 से भारत के पक्ष में सुनाया है। अदालत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब हो गया है। भारत को मिली इस जीत पर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। सुषमा स्वराज ने कहा कि वह अदालत के फैसला का पूरे दिल से स्वागत करती हैं। यह भारत के लिए एक बड़ी जीत है।

कुलभूषण यादव का मामला जब उठा था, तब उस दौरान सुषमा स्वराज ही विदेश मंत्री थीं। उन्होंने इस मामले में काफी जोर-शोर से पहल शुरू की थी। हालांकि, उन्होंने अपने ट्वीट में इस जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मामले में वकील हरीश साल्वे का विशेष आभार व्यक्त किया। सुषमा स्वराज ने कहा कि जाधव का मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने के लिए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष धन्यवाद देती हैं।

I thank the Prime Minister Shri @narendramodi for our initiative to take Jadhav's case before International Court of Justice. /2

— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) July 17, 2019