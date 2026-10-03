फ्लाई दुबई फ्लाइट संख्या FZ1073 को हाईजैक करने की कोशिश के दौरान भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार पर हमला करने वाले उन्हीं के को पायलट यानी हमलावर की पहचान हो गई है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार पर हमला करने वाले को पायलट की पहचान हमाम अल-हम्मामी के रूप में हुई है जो कि ओमान का नागरिक है। हालांकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही उसकी नागरिकता की पुष्टि कर दी थी।

इस हमले को अंजाम देने वाले हमलावर की पहचान की पुष्टि एक इजराइली अधिकारी और सऊदी सरकारी मीडिया की ओर से भी कर दी गई है। जांच एजेंसियां अब हमाम अल-हम्मामी के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच कर रही हैं। जानकारी यह भी है कि हमलावर आतंकी संगठन अलकायदा के संपर्क में था।

ओमान एयरलाइन ने किया था बैन

एक और चौंकाने वाली बात यह है कि अल-हम्मामी को फ्लाई दुबई में एक कमर्शियल एयरलाइन पायलट की नौकरी मिलने से पहले oman air एयरलाइन ने प्रतिबंधित कर दिया था। जानकारी के मुताबिक, पिछले साल उसके कट्टरपंथी विचारों पर चिंता जताए जाने के बाद उसे ओमान की नेशनल एयरलाइन में फ्लाइट ट्रेनिंग से हटा दिया गया था।

कौन है हमाम अल-हम्मामी?

अल-हम्मामी का जन्म UAE में हुआ था। उसके पिता ओमान के हैं और मां सीरिया की। हम्मामी ने बकिंघमशायर न्यू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। यूनिवर्सिटी ने कन्फर्म किया कि उस नाम के एक आदमी ने 2023 में एविएशन मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया है।

अल-हम्मामी की लिंकडइन प्रोफाइल के मुताबिक, ओमान एयर में अल हम्मामी ने सात साल काम किया और फरवरी 2025 में नौकरी छोड़ दी। जून 2025 में उसने रॉयल एयर मोरक्को में नौकरी ज्वॉइन की और जनवरी 2026 में नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उसने flydubai जॉइन की। हालांकि इसका जिक्र लिंकडइन प्रोफाइल पर नहीं है।

फ्लाई दुबई में 8 महीने से कर रहा था काम

CNN की रिपोर्ट में अल-हम्मामी की प्रोफाइल को कंफर्म किया गया है और यह कहा गया है कि फ्लाई दुबई की जानकारी को उसने डिलीट कर दिया था। सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट में एक इजराइली अधिकारी के हवाले से लिखा है कि अल हम्मामी आठ महीने से flydubai में काम कर रहा था।

ओमान एयर में हम्मामी के साथ क्या हुआ था?

रिपोर्ट के मुताबिक, अल हम्मामी को उसके कट्टर विचारों की वजह से 2024 में ओमान एयर में फ्लाइट ट्रेनिंग से हटा दिया गया था। उस वक्त उसे एयरलाइन में दूसरी भूमिका दी गई थी। अल हम्मामी के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच शुरू हो गई है। कहा ये भी जा रहा है कि उसके अलकायदा के आतंकियों से भी संबंध थे।

यह भी पढ़ें: हमले के बाद भी नहीं टूटा हौसला, कैप्टन स्मित मच्छार ने बचाई 174 यात्रियों की जान | संपादकीय

विपरीत परिस्थितियों में अगर विवेक का साथ बना रहे, तो यह किसी त्रासद नतीजों के रुख को भी मोड़ देने में सक्षम साबित हो सकता है। बुधवार को दुबई से इजराइल की राजधानी तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में अगर उसके पायलट कैप्टन स्मित मछार ने हिम्मत के साथ अपने ऊपर हुए हमले का सामना नहीं किया होता, तो विमान में मौजूद एक सौ चौहत्तर यात्रियों के साथ क्या होता, कहा नहीं जा सकता। यहां पढ़ें पूरी खबर…