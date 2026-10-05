फ्लाईदुबई की विमान संख्या FZ1073 जो कि दुबई से तेल अवीव जा रही थी उसके को-पायलट हमाम अल-हमामी ने कबूल किया है कि वह प्लेन को हाईजैक करके 9/11 जैसी आतंकी घटना को अंजाम देना चाहता था। अल-हमामी ने बताया है कि उसका मकसद विमान को इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर किसी इमारत से टकराना था।

इजराइली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए ओमानी फर्स्ट ऑफिसर हमाम अल-हमामी ने UAE में जांचकर्ताओं के सामने कथित तौर पर यह कबूलनामा दिया है कि उसका मकसद फ्लाइट को इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर किसी इमारत या विमान से टकराना था।

कॉकपिट में स्मित मच्छार पर किया हमला

हमामी ने प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश की थी और इसके लिए उसने प्लेट को अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास किया था। इसी कोशिश में उसने कॉकपिट में दूसरे कैप्टन भारतीय मूल के स्मित मच्छार पर हमला भी किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, हमामी चाहता था कि प्लेन पर उसका पूरा कंट्रोल हो जाए और उसके बाद अपनी योजना के हिसाब से वह इस हमले को अंजाम दे सके।

क्या थी अल हमामी की प्लानिंग?

हमामी ने जांचकर्ताओं के सामने यह कबूल किया है कि वह प्लेन पर अपना कंट्रोल करके सबसे पहले विमान को सामान्य तरीके से उड़ाते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल की आंखों में धूल झोंककर विमान को एयरपोर्ट पर किसी इमारत या फिर किसी अन्य बड़े ढांचे से टक्कर मारकर क्रैश कराना था।

इजराइली मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी ने योजना को अंजाम देने के लिए विमान के इजरायल के करीब पहुंचने तक इंतजार किया। रिपोर्ट के मुताबिक, उसने जॉर्डन के ऊपर कैप्टन मच्छार पर हमला किया था जब फ्लाइट इजरायल की तरफ बढ़ रही थी।