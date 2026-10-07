फ्लाईदुबई ने दुबई-तेल अवीव फ्लाइट FZ1073 के कॉकपिट में ओमानी को-पायलट द्वारा भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार पर हमला करने के एक हफ्ते बाद इजरायल के लिए फ्लाइट फिर से शुरू करने की इजाजत मांगी है। हालांकि इजरायली परिवहन मंत्री मिरी रेगेव ने इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया है। फ्लाईदुबई ने इजरायली अधिकारियों को बताया कि 30 सितंबर की घटना की उसकी जांच लगभग पूरी हो चुकी है और कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इजरायल के ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री के अधिकारियों को भी अगले हफ़्ते दुबई बुलाया गया है।

ओमानी को-पायलट, हम्माम अल-हम्मामी ने दुबई से तेल अवीव की फ़्लाइट के दौरान स्मित मच्छार पर हमला किया था। घायल कैप्टन के कॉकपिट का दरवाज़ा खोलने और यात्रियों द्वारा हमलावर को काबू करने में मदद करने के बाद। एयरक्राफ्ट को बाद में डायवर्ट किया गया और सऊदी अरब के ताबुक में सुरक्षित रूप से उतारा गया।

क्या है शर्त?

चैनल 13 के मुताबिक, हमले के बाद तैयार किए गए ड्राफ्ट की शर्तों के मुताबिक पायलट और क्रू समेत गैर-इजरायली नागरिकों को सरकारी रिव्यू के लिए फ्लाइट से 48 घंटे पहले एक फॉर्म भरकर जमा करना होगा। प्रस्तावित स्क्रीनिंग नियमों के तहत ‘रेड’ कैटेगरी में आने वाले देशों के नागरिकों की भी मोसाद और शिन बेट द्वारा जांच की जाएगी।

30 सितंबर की घटना के बाद फ्लाईदुबई ने तेल अवीव के लिए अपनी फ्लाइट्स सस्पेंड कर दीं। उसने कहा कि यह कदम अधिकारियों के कहने पर उठाया गया था। फ्लाईदुबई के CEO गैथ अल गैथ ने एक बयान में कहा, “अधिकारियों के कहने पर हमने अगली सूचना तक तेल अवीव के लिए ऑपरेशन कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिए हैं। हमारी टीमें परेशान यात्रियों की मदद करने और उन्हें उनके आखिरी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही हैं।”

मामले की चल रही जांच

अल गैथ ने कहा कि घटना की पूरी ऑफिशियल जांच चल रही है और संबंधित अधिकारी इसे लीड कर रहे हैं, जिसमें फ्लाईदुबई इस प्रोसेस में मदद कर रहा है।उन्होंने कहा, “मुझे पता है कि FZ 1073 में जो हुआ, उसके बारे में कई सवाल हैं। संबंधित अधिकारियों की अगुवाई में और फ्लाईदुबई के पूरे सपोर्ट से एक पूरी ऑफिशियल जांच चल रही है। यह जरूरी है कि हम इस प्रोसेस को फैक्ट्स का पता लगाने दें।”

फ्लाईदुबई ने कहा कि प्लेन में सवार सभी 172 पैसेंजर और क्रू सेफ थे। एयरलाइन के कैप्टन भी मेडिकल क्लीयरेंस मिलने के बाद UAE लौट आए थे। इस घटना ने इस बात की और ज़्यादा जांच शुरू कर दी है कि इजरायल के लिए फ्लाइट्स ऑपरेट करने से पहले विदेशी एयरलाइन क्रू की स्क्रीनिंग कैसे की जाती है। हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल के लिए विदेशी सिविल एविएशन के सिक्योरिटी पहलुओं के रिव्यू का अलग से ऑर्डर दिया है।

फ्लाई दुबई फ्लाइट संख्या FZ1073 को हाईजैक करने की कोशिश के दौरान भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार पर हमला करने वाले उन्हीं के को पायलट यानी हमलावर की पहचान हो गई है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार पर हमला करने वाले को पायलट की पहचान हमाम अल-हम्मामी के रूप में हुई है जो कि ओमान का नागरिक है। हालांकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही उसकी नागरिकता की पुष्टि कर दी थी। पढ़िए पूरी खबर…