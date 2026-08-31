नेपाल में अचानक आई बाढ़ में 903 लोगों की मौत हो गयी जबकि 4247 लोग अब भी लापता हैं। वहीं, दूसरी ओर अमेरिका के ग्रैंड कैन्यन नेशनल पार्क में आई भीषण बाढ़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और लगभग 15 लोग लापता हैं। इस बाढ़ में बड़े-बड़े पत्थर, धातु की संरचनाएं और मलबा बहकर कोलोराडो नदी में चला गया।

ब्राइट एंजेल क्रीक में शनिवार दोपहर को बाढ़ आ गई। सीएनएन ने पार्क अधिकारियों के हवाले से बताया कि कोलोराडो नदी के किनारे क्रिस्टल रैपिड्स के पास एक 46 वर्षीय व्यक्ति मृत पाया गया। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 60 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है जबकि पार्क सर्विस 15 लापता लोगों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। पार्क ने यह भी घोषणा की कि पर्यटक ग्रैंड कैन्यन नेशनल पार्क के भीतर स्थित लॉज और होटलों में रात भर नहीं रुक सकेंगे। अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ के कारण राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों और निवासियों को पानी की आपूर्ति करने वाली एकमात्र पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है।

सोशल मीडिया पर बाढ़ के वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में पानी की तेज धाराएं नाले पर बने पैदल पुलों को बहा ले जाती हुई और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ग्रैंड कैन्यन अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यह अमेरिका और विदेशों से आए पर्यटकों को आकर्षित करता है।

नेपाल में विनाशकारी बाढ़

नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने सोमवार को बताया कि बाढ़ प्रभावित रसुवा जिले के चिलिमे गांव से नेपाली सेना द्वारा बचाए गए चार लोगों में तीन भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल के उत्तरी और मध्य हिस्सों में 26 अगस्त को अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के बाद भारत बचाव और राहत अभियानों में पड़ोसी देश की लगातार सहायता कर रहा है।

राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) के अनुसार, सोमवार को इस आपदा में मरने वालों की संख्या 900 के पार पहुंच गई जबकि 4000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। आपदा प्राधिकरण ने बताया कि लापता लोगों में 99 सुरक्षाकर्मी और 591 विदेशी नागरिक शामिल हैं। माना जा रहा है कि नेपाल-तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने या हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आ गई। इसने 26 अगस्त को उत्तरी और मध्य नेपाल के शहरों तथा गांवों में भारी तबाही मचाई। हिमालयी सीमा क्षेत्र से दक्षिण की ओर बहने वाली भोटेकोशी नदी बाढ़ का पानी अपने साथ नीचे की ओर ले गई, जिससे घर, वाहन, सड़कें और पुल बह गए तथा पनबिजली परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें