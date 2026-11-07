पोलैंड के क्राको शहर के एक व्यस्त बाजार में शनिवार दोपहर को एक बंदूकधारी हमलावर ने अंधाधुंध गोलीबारी की। इसमें छह लोगों की मौत हो गई। गोलीबारी में 15 लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। क्राको पुलिस के अनुसार, हमलावर पोलैंड का ही नागरिक है।

क्राको पोलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और राजधानी वारसॉ से लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित है।

पुलिस के मुताबिक, हमलावर ने शहर के बीचों-बीच स्थित मेन स्क्वायर में गाड़ी चलाते हुए लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की। हर साल लगभग 1.5 करोड़ पर्यटक क्राको आते हैं जिनमें से ज्यादातर लोग मेन स्क्वायर भी आते हैं।

पुलिस ने बताया कि घटना वाली जगह से कुछ ही दूरी पर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में हमलावर को गोली लगी और वह घायल हो गया।

कार से मिले हथियार और गोला-बारूद

क्राको पुलिस की प्रवक्ता कतार्जिना सिस्लो ने TVN24 को बताया कि हमलावर ने सैनिक जैसी वर्दी पहनी हुई थी और उसने सेना में इस्तेमाल होने वाली एक लंबी बंदूक का इस्तेमाल किया। पुलिस को उसकी कार से कई अन्य हथियार और गोला-बारूद भी मिले हैं। सिस्लो ने कहा कि हमलावर अकेला था। पोलैंड में इस तरह की घटनाएं बहुत कम होती हैं।

ट्राम ड्राइवर ने दी सूचना

क्राको म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बताया कि दोपहर करीब तीन बजे एक ट्राम ड्राइवर ने सूचना दी कि मेन स्क्वायर के पास से गुजरते समय किसी व्यक्ति ने एक चलती कार से उसकी ट्राम पर गोली चलाई। इससे ट्राम ड्राइवर के केबिन की खिड़की टूट गई थी।

पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने ‘X’ पर एक पोस्ट में कहा कि पुलिस इस हमले की जांच कर रही है। पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नवारोकी ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ितों, घायलों और उनके परिवारों के साथ हैं।

Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2026

पोलैंड में अमेरिकी राजदूत टॉम रोज ने ‘X’ पर लिखा, “हमें क्राको में हुई इस भयानक गोलीबारी के बारे में पता चला है। यह बेहद क्रूर और जानलेवा हमला है, जिसने पोलैंड की शांति को झकझोर कर रख दिया है।” उन्होंने कहा, “इस मुश्किल घड़ी में अमेरिका पोलैंड के साथ खड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे पोलैंड अपने प्यारे नागरिकों के साथ खड़ा है।”