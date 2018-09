पंजाब के लुधियाना में जन्मे अंशदीप सिंह भाटिया पहले ऐसे सिख बनें हैं, जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा शामिल किया गया है। अमेरिका में कड़ी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अंशदीप सिंह को राष्ट्रपति की सुरक्षा दल में पिछले हफ्ते शामिल किया गया। इस ऊंचाई तक पहुंचने वाले अंशदीप सिंह के परिवार को 1984 के सिख विरोधी दंगे के बाद कानपुर से लुधियाना पलायन करना पड़ा था। दंगे के समय कानुपर के केडीए कॉलोनी स्थित उनके घर पर भीड़ ने हमला कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस घटना में उनके चाचा और एक नजदीकी रिश्तेदार की मौत हो गई थी। उनके पिता देवेंद्र सिंह भी इस घटना में बुरी तरह घायल हो गए थे। उनके शरीर पर तीन गोलियों के निशान मिले थे।

Ludhiana-born Anshdeep Singh Bhatia refused to change his ‘looks’ & went to court against this rider.

Sikh sangat is proud as he now becomes the first turbaned Sikh to be inducted into US President’s security detail.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਰੋਮਿ ਰੋਮਿ ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚਿ ਸਮਾਵੈ ॥੨੭॥ pic.twitter.com/cKGcUQyTCw

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) September 12, 2018