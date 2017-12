पाक में पहले सिख अफसर की शादी: सेना ने दी बधाई तो लोग बोले- पहले नेताओं का कर लो सम्मान

मुस्लिम बहुल देश पाकिस्तान में आर्मी के पहले सिख अफसर ने रविवार (3 दिसंबर) को शादी कर ली। पाकिस्तान इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन (आईएसपीआर) के अधिकारी हसन अब्दल ने बताया, ‘सेना के पहले सिख ऑफिसर जनरल हरचरण सिंह पंजासाहिब गुरुद्वारा में अपने गुरु के सामने विवाह सूत्र में बंध गए।’ पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (सीओएएस) के जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अपने संदेशवाहक के जरिए हरचरण सिंह को विवाह की शुभकामनाएं दीं। पाकिस्तानी मीडिया में चल रहीं खबरों के अनुसार आर्मी के पहले सिख अफसर की शादी में पाक आर्मी के आला अधिकारी के अलावा रिटायर्ड ऑफिसर भी बड़ी तादाद में देखे गए। पाकिस्तान आर्म्ड मीडिया विंग के अनुसार हरचरण सिंह साल 2007 से सेना के उच्च पद पर तैनात हैं।

दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स के आधिकारिक प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने हरचरण सिंह को विवाह की शुभकामाएं दीं। उन्होंने ट्विटर पर सिंह और उनकी पत्नी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘ये पाकिस्तानी आर्मी की एकता का प्रतीक है। पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों का सम्मान करता है।’

हालांकि आसिफ गफूर के इस ट्वीट पर कई यूजर्स ने उनपर तंज कसा है। कई यूजर्स ने लिखा कि उन्हें अल्पसंख्कों के साथ पाकिस्तान के आला नेताओं का भी सम्मान करना चाहिए। ट्विटर यूजर बिलाल लिखते हैं, ‘प्लीज़ पाकिस्तान के नेताओं का भी सम्मान कीजिए। उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार कीजिए।’ हीरा मुस्ताक लिखते हैं, ‘भ्रष्टाचार तो हर संस्थान में है। अगर हम मुशर्रफ जैसे लोगों का लंबे समय तक सम्मान कर सकते हैं तो किसी सामान्य सरकार का सम्मान क्यों नहीं कर सकते हैं?’ फैजल लिखते हैं, ‘पाकिस्तान आर्मी जंग के लिए वहाबी और सुन्नी लोगों को आपस में लड़ाती है।’ मेहर बलोच लिखते हैं, ‘हम पाक आर्मी का सम्मान करते हैं वो हमारी हीरो है।’

Pak Army is symbol of national integration and Pakistanis respect rights of our religious minorities. (2 of 2) pic.twitter.com/u5j0LsfTqX — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) December 3, 2017

Please learn to respect politicians of Pakistan also and treat them with dignity — Bilal (@RajaBilal1) December 3, 2017

Corruption is thre in every institution. N if we cn respect Musharaf for so long why can’t any civil govt. — Hira Muchtaq (@HMuchtaq) December 3, 2017

I think they want to promote religious harmony and pluralism. — Ashar Jawad (@AsharJawad) December 3, 2017

‘First Sikh officer’. — Ashar Jawad (@AsharJawad) December 4, 2017

Our pride pak army our hero pak army — Maher Baloch (@maher_iam) December 3, 2017

He is our pride and hero of Pakistani Sikhs Officer in Great force of one of the world. As Chairman of the Sikh Commitee of Pakistan Many Many Thanks for appreciations to all Minorities of Pakistan. — RadeshSinghTony (@aoepoeRadesh) December 4, 2017

