दुनिया में बढ़ते प्रदूषण की समस्या से निपटने की दिशा में आगे बढ़ते हुए पहली हाईड्रोजन ट्रेन का निर्माण कर लिया गया। सोमवार को जर्मनी में दुनिया की पहली हाइड्रोजन इंधन वाली ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया। यह ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल है। डीजल इंजन की तरह इससे प्रदूषण नहीं होता। फ्रांस की टीजीवी-निर्माता कंपनी अल्स्टॉम द्वारा निर्मित दो आईलिंट ट्रेनों का ट्रायल उत्तरी जर्मनी में कक्सहेवन, ब्रेमेरहेवन, ब्रेमर्वोर्डे और बक्सटेहुड के कस्बों और शहरों के बीच एक 100 किलोमीटर की दूरी में किया गया। इस ट्रेन की खासियत यह है कि एक बार इसका टैंक फुल होने के बाद यह करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उत्सर्जन के नाम पर इसमें से सिर्फ पानी और वाष्प निकलता है।

