इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास रविवार को एक नाव (फेरी) में आग लग गई है। आग इतनी भयानक है कि इसमें कम से कम पांच लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी 41 लोग लापता हैं। हालांकि सूचना मिलते ही बचाव टीम एक्टिव हो गई है और जिंदगी की तलाश में जुट गए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि यह नाव रोजाना यात्रियों को लेकर आती-जाती थी। सोशल मीडिया पर आए कई वीडियो में भी यात्रियों को जलती हुई नाव के अगले हिस्से की ओर भागते हुए देखा गया।
मकासर जा रही थी नाव
इंडोनेशिया की नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी के अनुसार, यह नाव पूर्वी जावा के सुराबाया से दक्षिण सुलावेसी के मकासर जा रही थी और उसमें 271 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। रविवार दोपहर तक 225 लोगों को बचा लिया गया था, जबकि खोज और बचाव अभियान अभी भी जारी था।
कारणों का नहीं चल सका पता
अधिकारियों ने बताया कि आग रविवार सुबह लगी, हालांकि आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मदुरा द्वीप जावा के उत्तर-पूर्वी तट के पास स्थित है।
कई जहाज लोगों की मदद में जुटे
रायटर्स के मुताबिक, सूचना मिलते ही बचाव दल घटना स्थल पर पहुँचे, साथ ही आस-पास के कई अन्य जहाज भी बचाव कार्य में जुट गए। इस दौरान कुछ यात्री जलती हुई नाव से बचने के लिए समुद्र में कूद गए। जकार्ता ग्लोब की रिपोर्ट के अनुसार, KMP मुतियारा सेंटोसा 2 के कैप्टन ने जहाज से संपर्क टूटने से पहले अधिकारियों को आग लगने की सूचना दी थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, सुराबाया सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिस के प्रमुख नानांग सिगिट ने कहा, “TB हसनूर 26 और ब्रिटिश मेंटर उन यात्रियों को निकालने में मदद कर रहे हैं जो KMP मुतियारा सेंटोसा-2 से कूदे थे। अब चार जहाज नाव के पास मौजूद हैं।” नानांग सिगिट ने यह भी बताया कि बचाव कार्य में लगा जहाज SAR 249 परमाडी रास्ते में है, लेकिन उसे घटना स्थल तक पहुँचने में लगभग 6 घंटे लगेंगे।
यात्री जान बचाने के लिए अगले हिस्से पर आ गए
जकार्ता ग्लोब की रिपोर्ट के मुताबिक, जब आग लगी, तो नाव सबसे नजदीकी जमीन, बुरुआन सापुडी द्वीप से लगभग 19 नॉटिकल मील दूर थी। बचाव दल के पहुँचने तक बताया जा रहा है कि नाव का अधिकतर हिस्सा आग की लपटों में घिर चुका था और नाव पर मौजूद यात्री बाहर निकलने के इंतजार में ब्रिज और नाव के अगले हिस्से पर इकट्ठा हो गए थे। रिपोर्ट के अनुसार, घटनास्थल पर पहुँचने वाला पहला जहाज पास नहीं आ सका क्योंकि उस पर ज्वलनशील सामान लदा हुआ था।
अधिकारियों ने अभी तक यह पता नहीं लगाया है कि इंडोनेशिया की नाव में आग किस वजह से लगी। यह आग रविवार सुबह तब लगी जब KMP मुतियारा सेंटोसा 2 जावा के उत्तर-पूर्वी तट के पास स्थित मदुरा द्वीप के पास से गुजर रही थी।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों इंडोनेशिया की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। वहां पीएम ने कहा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के असली दोस्त हैं। वहीं, दूसरी ओर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने कहा कि मेरे भीतर भारतीय डीएनए है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें