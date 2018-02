क्यूबा के प्रेसीडेंट रहे फिदेल कास्त्रो के बेटे ने किया सुसाइड, डिप्रेशन के थे शिकार

क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो के सबसे बड़े बेटे ने खुदकुशी कर ली है। क्यूबा मीडिया में आई खबरों में मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति के बेटे कास्त्र डैज बलर्ट का काफी समय से डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। वो फिदेल कास्त्रो की पहली पत्नी के सबसे बड़े बेटे थे। पूर्व राष्ट्रपति के बेटे कास्त्र डैज बलर्ट न्यूक्लिर फिजिसिस्ट और काउंसिल ऑफ़ स्टेट ऑफ़ क्यूबा रह चुके हैं। उनकी मौत पर क्यूब में कई नेताओं ने दुख जताया है। कास्त्र डैट बलर्ट का उनके काम के लिए जाना जाता है। उनके काम की तारीफ करते हुए वहां के लोगों ने उनकी मौत पर दुख जताया।

कास्त्र डैज बलर्ट पेशे से न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे। उन्होंने सोवियत यूनियन में पढ़ाई की थी। क्यूबा की एक न्यूज वेबसाइट क्यूबाडिबेट ने घटना की जानकारी देते हुए लिखा है, ‘डियाज बलार्ट जिनका डिप्रेशन की वजह से कई महीनों से इलाज चल रहा था, उन्होंने आज सुबह सुइसाइड कर लिया।’

Fidel "Fidelito" Castro Díaz-Balart was both his father's namesake and cousin to the Miami exile politicians who bitterly opposed Castro. He had run Cuba's nuclear power program until a dispute with his father. Castro Díaz-Balart committed suicide today, per Cuban state media.

— Patrick Oppmann CNN (@CNN_Oppmann) February 2, 2018