Plague fears in Russia: रूस के साइबेरिया क्षेत्र में एक लैब कर्मचारी की मौत के बाद रहस्यमयी संक्रमण को लेकर चिंता बढ़ गई है। इरकुत्स्क के शेलेखोव स्थित एंटी-प्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने वाली 28 वर्षीय महिला दर्या शिपिलोवा की मौत के बाद करीब 200 लोगों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। हालांकि, रूस के अधिकारियों ने अभी तक उनकी मौत की वजह प्लेग होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। फिलहाल मामले को अज्ञात कारण से हुई निमोनिया के तौर पर देखा जा रहा है।

मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि शिपिलोवा ऐसे संस्थान में काम करती थीं, जहां प्लेग समेत गंभीर संक्रामक रोगों के रोगजनकों पर शोध किया जाता है। स्थानीय रिपोर्टों में दावा किया गया है कि लैब में सैंपल संभालने के दौरान एक टेस्ट ट्यूब टूट गई थी। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और गंभीर निमोनिया के लक्षण सामने आने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि, टेस्ट ट्यूब में मौजूद सामग्री और उनकी बीमारी के बीच सीधा संबंध अभी तक साबित नहीं हुआ है।

शिपिलोवा की मौत के बाद उनके संपर्क में आए लोगों की हो रही जांच

शिपिलोवा की मौत के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान शुरू की। करीब 200 लोगों को एहतियात के तौर पर निगरानी में रखा गया है। शुरुआती जांच में इन लोगों में संक्रमण के स्पष्ट लक्षण सामने नहीं आए हैं। अधिकारियों का कहना है कि संपर्क में आए लोगों की सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी संभावित संक्रमण का समय रहते पता लगाया जा सके।

इस घटना के बीच न्यूमोनिक प्लेग का नाम सामने आने से चिंता और बढ़ गई है। प्लेग का यह रूप फेफड़ों को प्रभावित करता है और गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन मौजूदा मामले में अभी यह स्पष्ट नहीं है कि शिपिलोवा की बीमारी वास्तव में किस संक्रमण की वजह से हुई थी। जांच का एक अहम हिस्सा यह पता लगाना भी है कि उनकी बीमारी का लैब में काम करने से कोई सीधा संबंध था या नहीं।

रूस की स्वास्थ्य निगरानी एजेंसी ने फिलहाल देश में प्लेग फैलने जैसी स्थिति से इनकार किया है। जांच में भी अब तक शिपिलोवा के नमूनों से उनके पेशे से जुड़े किसी खास सूक्ष्मजीव की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में इस मामले का सबसे बड़ा सवाल बीमारी की असली वजह को लेकर बना हुआ है।

अमेरिकी अधिकारी भी इस मामले पर नजर रख रहे हैं और रूस से स्थिति की स्पष्ट जानकारी साझा करने की अपील की गई है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर इसे प्लेग का प्रकोप कहना जल्दबाजी होगी। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह किसी अज्ञात संक्रमण का मामला था या फिर लैब में काम करने के दौरान किसी खतरनाक रोगजनक के संपर्क में आने से महिला की हालत बिगड़ी थी।

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