Iran War: ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है। इस बीच ईरान से ही जुड़े हैकर्स ने एफबीआई (FBI) निदेशक काश पटेल के निजी ईमेल में सेंधमारी की है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार हैकर्स ने निदेशक निदेशक की तस्वीरें और उनका कथित बायोडाटा (रिज्यूमे) भी जारी किया है।

न्याय विभाग के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि पटेल का ईमेल हैक हो गया है और कहा कि ऑनलाइन प्रकाशित सामग्री प्रामाणिक प्रतीत होती है। एफबीआई से जब इस मामले में पूछा गया तो इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि हैकर्स ने भी संदेशों का तुरंत जवाब नहीं दिया।

काश पटेल की निजी तस्वीरें वायरल

हैकर्स समूह ‘हंडाला हैक टीम’ (Handala Hack Team) ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि काश पटेल का नाम अब हैक हुई ईमेल आईडी की सूची में भी दिखेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हैकर्स ने काश पटेल की कई निजी तस्वीरें प्रकाशित की हैं, जिनमें वे सिगार पीते हुए, एक एंटीक कन्वर्टिबल कार की सवारी करते हुए और रम की एक बड़ी बोतल के साथ आईने में अपनी तस्वीर लेते हुए दिख रहे हैं।

कौन हैं हंडाला हैकर्स?

हंडाला हैकर्स की बात करें तो वे खुद को फिलिस्तीन समर्थक ‘विजिलेंटे हैकर्स’ का समूह बताते हैं। हंडाला ने हाल ही में 11 मार्च को मिशिगन स्थित मेडिकल डिवाइस और सर्विस प्रोवाइडर ‘स्ट्राइकर’ (Stryker) को हैक करने का दावा किया था, जिसमें कंपनी के डेटा के एक विशाल भंडार को नष्ट करने की बात कही गई थी।

काश पटेल के जिस निजी जीमेल एड्रेस में हंडाला ने सेंध लगाने का दावा किया है, वह डार्क वेब इंटेलिजेंस फर्म डिस्ट्रिक्ट 4 लैब्स (District 4 Labs) द्वारा संरक्षित पिछले डेटा उल्लंघनों में पटेल से जुड़े पते से मेल खाता है। हैकर्स द्वारा अपलोड की गई और रॉयटर्स द्वारा समीक्षा की गई सामग्री का एक नमूना 2010 और 2019 के बीच के व्यक्तिगत और कार्य संबंधी दस्तावेज भी माने जा रहे हैं।

ईरान युद्ध के 27वें दिन क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों द्वारा संकट से निकलने के संभावित रास्ते तलाशे जा रहे हैं। किसी तरह सैन्य तनाव कम हो इसको लेकर कूटनीतिक संकेतों का नाजुक मिश्रण देखने को मिल रहा है। वहीं, इसी बीच गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। पढ़िए पूरी खबर…