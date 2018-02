पाकिस्‍तान को अंतरराष्‍ट्रीय मंच पर झटका लगा है। आतंकी संगठनों को फंड मुहैया कराने वाले देशों पर नजर रखने वाली संस्‍था फाइनेंशियल एक्‍शन टास्‍क फोर्स (FATF) ने पाकिस्‍तान को ‘ग्रे लिस्‍ट’ में डाल दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अंतरराष्‍ट्रीय समुदाय अब पड़ोसी देश पर कड़ी निगाह रखेगा। पाकिस्‍तान के लिए इससे भी बड़ा झटका है कि हर परिस्थिति में उसका साथ देने वाला चीन भी इस मसले पर समर्थन देने से पीछे हट गया। चीन ने प्रस्‍ताव पर पहले आपत्ति जताई थी, लेकिन बाद में विरोध को वापस ले लिया था। इसके बाद पाकिस्‍तान को आम सहमति से ‘ग्रे लिस्‍ट’ में डालने का फैसला ले लिया गया। पेरिस में चल रही FATF की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। पाकिस्‍तान को मनीलांड्रिंग के मामले में वर्ष 2012 से 2015 तक के लिए वॉच लिस्‍ट में डाल दिया गया था। लेकिन, इस बार आतंकियों या आतंकी संगठनों को धन मुहैया कराने के मामले में कार्रवाई की गई है। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने पिछले साल दक्षिण एशिया को लेकर अपनी नई नीतियों का ऐलान किया था। उन्‍होंने पाकिस्‍तान को आंतकी संगठनों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने को लेकर सख्‍त चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्‍तान ऐसा करने से बाज आए या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अमेरिका ने आर्थिक मदद भी रोक दी है।

Financial Action Task Force(FATF) has taken decision to put Pakistan on grey list for terror financing: Sources pic.twitter.com/KC50KRSXs4

— ANI (@ANI) February 23, 2018