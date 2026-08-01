मशहूर नेपाली पर्वतारोही निर्मल निम्सदाई पुर्जा की मौत की पुष्टि हो गई है। पुर्जा की पाकिस्तान और चीन की सीमा पर स्थित दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची चोटी ब्रॉड पीक पर आए एवलांच (हिमस्खलन- बर्फीला तूफान) में मौत हो गई। उनके एडवेंचर ग्रुप एलीट एक्सपेड ने इसकी पुष्टि की। 43 साल के पुर्जा ब्रॉड पीक पर चढ़ने के लिए एक टीम को लीड कर रहे थे, जब गुरुवार दोपहर हिमस्खलन आया। इसके बाद टीम के सभी 10 सदस्यों से उनका संपर्क टूट गया।

टीम में 10 लोग थे शामिल

टीम में नेपाल के 6 और पाकिस्तान, ओमान, अमेरिका और चीन का एक-एक पर्वतारोही शामिल था। पाकिस्तानी पर्वतारोही सोहेल सखी भी टीम का हिस्सा थे। हिमस्खलन के बाद पाकिस्तान एल्पाइन क्लब ने कहा कि पहाड़ पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिशें चल रही हैं। पुर्जा को श्रद्धांजलि देते हुए एलीट एक्सपेड ने उन्हें पर्वतारोहण के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक बताया। उन्हें एक ऐसा लीडर बताया, जिन्होंने अपनी हिम्मत, विनम्रता और इंसानी काबिलियत में विश्वास से लाखों लोगों को प्रेरित किया।

बालेन शाह ने दी श्रद्धांजलि

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने निर्मल निम्सदाई पुर्जा के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पर्वतारोहण सिर्फ़ एक चोटी पर पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि यह हिम्मत, अनुशासन, त्याग और इंसानी हदों को पार करने के पक्के इरादे को दिखाता है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, “पहाड़ कई पर्वतारोहियों को अपनी चोटियों तक पहुंचने का गौरव देते हैं, लेकिन कभी-कभी वे उन्हें हमेशा के लिए गले भी लगा लेते हैं। फिर भी पर्वतारोही अपनी हिम्मत और लगन से इतिहास में अमर रहते हैं।”

बालेन शाह ने आगे कहा कि भले ही उनकी शारीरिक यात्राएं खत्म हो गई हों, लेकिन उनकी हिम्मत, लगन और योगदान इतिहास में जिंदा रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे।

8,000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़े थे निर्मल

निर्मल पुर्जा दुनिया के सबसे मशहूर पर्वतारोहियों में से एक थे और 2019 में सिर्फ़ छह महीने में 8,000 मीटर से ज्यादा ऊंची दुनिया की सभी 14 चोटियों पर चढ़ने के बाद दुनिया भर में मशहूर हुए। इस कामयाबी ने साउथ कोरिया के क्लाइंबर किम चांग-हो का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने यह चैलेंज सात साल में पूरा किया था।

निर्मल पुर्जा के रिकॉर्ड तोड़ने वाले इस क्लाइंब को बाद में नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री 14 पीक्स: नथिंग इज़ इम्पॉसिबल में दिखाया गया। प्रोफेशनल पर्वतारोही बनने से पहले पुर्जा ने 16 साल ब्रिटिश मिलिट्री में बिताए। उन्होंने शुरू में गोरखा ब्रिगेड के साथ काम किया, फिर रॉयल नेवी की एक एलीट स्पेशल फोर्स यूनिट, स्पेशल बोट सर्विस में शामिल हो गए। 2018 में उन्हें उनकी मिलिट्री सर्विस के लिए ऑर्डर ऑफ़ द ब्रिटिश एम्पायर (MBE) का सदस्य नियुक्त किया गया था। पुर्जा की पर्वतारोहण की यात्रा 2012 में एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रेकिंग करने के बाद शुरू हुई। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने पहाड़ों के लिए उनके जुनून को और बढ़ा दिया।”