Israel-Iran War News: ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के बीच कूटनीतिक बातचीत को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप बातचीत का दावा कर रहे हैं, वहीं ईरान के शीर्ष नेता इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं।

इन सब के बीच इजरायली मीडिया ने दावा किया कि ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाघर गालिबफ अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं। इनमें राष्ट्रपति ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। वहीं, गालिबफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस दावे का खंडन किया। जहां कुछ लोगों ने ईरानी नेताओं की पीठ पीछे कथित तौर पर काम करने के लिए उनकी आलोचना की, वहीं दूसरों ने इसे इजरायल का गलत जानकारी फैलाने वाला अभियान बताया।

ईरानी जनता हमलावरों को सजा देने की मांग कर रही- ईरानी नेता

इसका मकसद अमेरिका और ईरान दोनों के लिए अराजकता और भ्रम पैदा करना था। खासकर ऐसे समय में जब वार्ता की प्रबल चर्चा हो रही है और होर्मुज स्ट्रेट के फिर से खुलने की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। गालिबफ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “ईरानी जनता हमलावरों को सजा देने की मांग करती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति तक सभी ईरानी अधिकारी अपने सुप्रीम लीडर और जनता के साथ मजबूती से खड़े हैं।”

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उन्होंने कहा, “अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है और फर्जी खबरों का इस्तेमाल वित्तीय और ऑयल मार्केट में हेरफेर करने और उस दलदल से बचने के लिए किया जा रहा है जिसमें अमेरिका और इजरायल फंसे हुए हैं।” इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ईरान के किसी के एक नेता से बात नहीं कर रहा है, बल्कि वह कई नेताओं से बात कर रहा है। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा अमेरिका ईरान के एक वरिष्ठ नेता से बात कर रहा है, न कि नए सुप्रीम लीडर से।

ट्रंप ने तय की थी एक समय सीमा

इससे पहले ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए एक समय सीमा तय की थी। बाद में, उन्होंने ईरान के एनर्जी और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने के लिए पांच दिन का विराम घोषित किया है। ताकि उनके अनुसार चल रही वार्ता जारी रह सके। गालिबफ की पोस्ट पर अपनी टिप्पणियों में सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि इजरायल ने झूठ बोला ताकि ईरानी नेता को शक के घेरे में लाया जा सके और वे अपने ही लोगों के निशाने पर आ जाएं।

हालांकि, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई हमानेह ने खुलासा किया कि इस्लामी राष्ट्र को मित्र देशों के माध्यम से अमेरिका से मैसेज मिले थे। इनमें बातचीत करने और युद्ध खत्म करने का आग्रह किया था। उन्होंने पिछले 24 दिनों में वाशिंगटन के साथ किसी भी तरह की बातचीत के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, “होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का रुख और युद्ध खत्म करने की शर्तें बदलने वाली नहीं हैं।”